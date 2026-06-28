Chivas confirma la salida de Érick Gutiérrez; jugará con Toluca en el Apertura 2026

El mediocampista Érick Gutiérrez cambiará de equipo para el Apertura 2026. Después de permanecer seis meses sin disputar un partido oficial al quedar fuera de los planes de Gabriel Milito en Chivas, el mediocampista jugará con el Deportivo Toluca , que llegó a un acuerdo con el Guadalajara para incorporarlo a préstamo por un año.

La operación pone fin a un semestre en el que el exseleccionado mexicano entrenó sin tener participación en la Liga MX. Desde el inicio del Clausura 2026, Milito le comunicó que no formaría parte de su proyecto deportivo, por lo que el club buscó distintas alternativas para encontrarle acomodo en el mercado.

Durante los últimos meses surgieron opciones con Pachuca, San Diego FC, Santos Laguna e incluso Atlas. La posibilidad de llegar a Santos fue la que más avanzó; sin embargo, Toluca apareció en la negociación y terminó por convencer tanto al jugador como a Chivas . De acuerdo con distintos reportes, el conjunto mexiquense aceptó cubrir el salario completo del futbolista durante el periodo del préstamo, aspecto que resultó determinante para cerrar el acuerdo.

Chivas hizo oficial la salida del mediocampista mediante un breve mensaje en sus redes sociales: "Agradecemos tu entrega y te deseamos éxito en lo que venga", sin ofrecer mayores detalles sobre la cesión.

La despedida marcó el final de una etapa iniciada en el verano de 2023, cuando Gutiérrez regresó al futbol mexicano procedente del PSV Eindhoven. Aunque llegó como uno de los refuerzos más importantes del Guadalajara, perdió protagonismo durante el último torneo y terminó sin un solo minuto de actividad en el Clausura 2026.

Con 31 años, el sinaloense buscará recuperar continuidad bajo las órdenes de Antonio Mohamed, en un Toluca que reforzó su mediocampo para defender el campeonato de la Liga MX y competir en el nuevo torneo. La directiva escarlata considera que la experiencia del futbolista, tanto en Europa como con la Selección Mexicana, puede aportar alternativas en una plantilla que afrontará un calendario con doble competencia.

Para Chivas, la salida de Gutiérrez representa una de las bajas contempladas dentro de la reestructuración del plantel encabezada por Gabriel Milito, quien desde el inicio del año dejó claro que el mediocampista no entraba en sus planes. Con el préstamo al Toluca, ambas partes cierran un capítulo que estuvo marcado por la falta de actividad y abren una nueva etapa rumbo al Apertura 2026 .

Agradecemos tu entrega y te deseamos éxito en lo que venga. pic.twitter.com/IFhpS15Q03— CHIVAS (@Chivas) June 29, 2026

SV