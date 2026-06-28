La Selección Mexicana volverá a vestir su uniforme más representativo en el momento de mayor exigencia de la Copa del Mundo. Para el duelo de este martes ante Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final y programado a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, el equipo dirigido por Javier Aguirre utilizará la camiseta verde, short blanco y medias rojas, combinación que únicamente empleó en el partido inaugural frente a Sudáfrica.

Durante la fase de grupos, el Tricolor alternó con los uniformes blanco y negro en los encuentros frente a Corea del Sur y Chequia, una decisión derivada de la designación de uniformes establecida por la FIFA. Sin embargo, para el primer compromiso de eliminación directa regresará a los colores que durante décadas han identificado a la selección nacional y que también predominarán en las tribunas del inmueble capitalino.

Aguirre apuesta por su once de confianza

Pero el regreso a las bases no será únicamente en la indumentaria. Todo apunta a que Javier Aguirre también retomará el once que mejores resultados le dio en el inicio del torneo, luego de las modificaciones realizadas en la fase de grupos, algunas de ellas cuestionadas por aficionados y analistas.

De acuerdo con los últimos entrenamientos y reportes desde la concentración mexicana, el estratega volvería a confiar en la estructura que utilizó frente a Sudáfrica, con el regreso de Israel Reyes a la lateral derecha, Jesús Gallardo por el costado izquierdo, Brian Gutiérrez en el mediocampo y Raúl Jiménez como referencia en el ataque.

Con ello, quedarían fuera del cuadro inicial futbolistas como Jorge Sánchez, Guillermo Martínez y Guillermo Ochoa, quienes tuvieron participación durante la primera fase, aunque sus ingresos no terminaron por consolidarse como soluciones permanentes dentro del funcionamiento colectivo. Raúl Rangel continuará bajo los tres postes, respaldado por una defensa que aún no ha recibido gol en el torneo.

Un duelo sin margen de error

México llega al compromiso tras completar una fase de grupos perfecta, con nueve puntos y tres victorias, mientras que Ecuador alcanzó la ronda de eliminación directa después de firmar una de las sorpresas del certamen al vencer a Alemania y asegurar su clasificación.

El encuentro marcará el inicio del camino sin margen de error para ambas selecciones. Aguirre apostará por la continuidad de los futbolistas que mejor rendimiento le han ofrecido en el Mundial y por el uniforme que más identifica a la selección nacional, con la intención de mantener vivo el sueño de avanzar a los octavos de final.

NG