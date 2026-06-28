Canadá escribió una de las páginas más importantes de su historia al derrotar 1-0 a Sudáfrica en el Estadio de Los Ángeles, resultado que le aseguró su clasificación a los Octavos de Final gracias a un agónico gol de Stephen Eustaquio en los minutos finales.

El conjunto canadiense fue el protagonista desde el silbatazo inicial, dominando la posesión y generando las primeras oportunidades del encuentro .

Jonathan David estuvo cerca de abrir el marcador tras un tiro de esquina, pero su remate pasó apenas por un costado del arco. Minutos después, Derek Cornelius volvió a poner a prueba a la defensa africana con un cabezazo derivado de un tiro libre que obligó a intervenir a la zaga rival.

La intensidad del encuentro y las altas temperaturas obligaron a la pausa de hidratación, momento que estuvo acompañado por los abucheos de la afición y los constantes cánticos de "¡México, México!", reflejo de la numerosa presencia de aficionados mexicanos en las gradas del inmueble californiano.

Tras la reanudación, Sudáfrica encontró mejores sensaciones y comenzó a equilibrar el trámite del partido, acercándose con mayor frecuencia al arco canadiense.

Sin embargo, antes del descanso, Canadá volvió a rozar el gol. Moïse Bombito conectó un cabezazo que parecía terminar en la red, pero Aubrey Modiba salvó sobre la línea de manera providencial y, en la jugada siguiente, el guardameta Ronwen Williams apareció con una intervención clave para mantener el empate.

En la segunda mitad, el guion no cambió. Canadá insistió una y otra vez, mientras Sudáfrica resistía con orden y el liderazgo de Williams . Jonathan David protagonizó otra acción de peligro al ingresar al área con velocidad y sacar un potente disparo que el arquero africano desvió; posteriormente, la defensa sudafricana despejó el rebote para evitar el tanto.

Cuando el empate parecía inamovible y el tiempo se agotaba, apareció el hombre de la tarde. En los minutos de compensación, Stephen Eustaquio aprovechó un balón rechazado en las afueras del área y conectó una poderosa volea que dejó sin opciones a Williams. El disparo desató la euforia canadiense y selló el 1-0 definitivo.

Con el agónico triunfo, Canadá consiguió una clasificación memorable a los Octavos de Final , coronando una actuación de paciencia, insistencia y carácter en una noche inolvidable en Los Ángeles. Mientras tanto, Sudáfrica se despidió tras ofrecer una férrea resistencia que solo fue quebrada por un auténtico golazo en el último suspiro del encuentro.

SV