La fiesta mundialista no se detiene en la Perla Tapatía. Este domingo, miles de personas se dieron cita en el Fan Festival de Guadalajara para presenciar el partido que dio inicio a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mismo que disputaron Sudáfrica y Canadá en el Estadio Los Ángeles.

EL INFORMADOR / J.ACOSTA

Aunque el sol azotaba con fuerza sobre la Plaza Liberación, eso no impidió que los aficionados estuvieran atentos a un duelo que se mantuvo muy cerrado durante gran parte del tiempo y que careció de múltiples emociones. Pese a un calor intenso, los presentes mantuvieron el ánimo y, en su mayoría, demostraron su apoyo a la selección de la hoja de maple.

Un punto de encuentro para el mundo

Entre los asistentes, destacaron algunos aficionados de Canadá y Sudáfrica, quienes se dieron cita para alentar a sus respectivos equipos y sentir el cobijo del público tapatío, el cual intentó hacer de una fiesta su evidente nerviosismo, luego de que el gol se rehusaba a hacerse presente.

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Canadienses y sudafricanos coincidieron en que el Fan Fest de Guadalajara se diferencia por ser divertido gracias a que la gente es muy amable y alegre, permitiendo sentirse cómodos y en ambiente.

“Vinimos por la Copa Mundial y porque hay ambiente, cerveza, personas buenas y excelentes aficionados. El Fan Fest de Guadalajara es muy divertido, todos son muy amigables, hay una excelente vibra y todo es muy cálido”, señalaron Nick Hodgson y Fraser Doak de Canadá.

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“Viajé a ver a la Bafana Bafana en Monterrey y ahora estoy viajando por todo México disfrutando de todo el ambiente por la Copa Mundial y es increíble. Estar aquí en el Fan Fest de Guadalajara es muy divertido, está bien organizado y hay muchas actividades grandiosas” , comentó Adam Lazarus de Sudáfrica.

El gol que hizo historia

Si bien, la anotación tardó en llegar, cuando el esférico vulneró la cabaña sudafricana, el público tapatío y los aficionados canadienses se unieron para celebrar la diana que le dio el pase a la Selección de Canadá a los octavos de final por primera vez en su historia mundialista. El Fan Fest Guadalajara vivió una jornada histórica, llena de unión y hermandad entre diferentes naciones.

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NG