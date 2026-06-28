Domingo, 28 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Mundial 2026

Entre sol y futbol, Guadalajara disfruta del inicio de la fase decisiva del Mundial 2026

Pese al intenso calor en la Plaza Liberación, el Fan Fest tapatío vibró con la histórica clasificación de Canadá a los octavos de final en un ambiente de total hermandad internacional 

Por: Andrea Garcia

El Fan Fest de Guadalajara disfrutó el pase a los octavos de final de Canadá este domingo. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

El Fan Fest de Guadalajara disfrutó el pase a los octavos de final de Canadá este domingo. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

La fiesta mundialista no se detiene en la Perla Tapatía. Este domingo, miles de personas se dieron cita en el Fan Festival de Guadalajara para presenciar el partido que dio inicio a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, mismo que disputaron Sudáfrica y Canadá en el Estadio Los Ángeles.

 EL INFORMADOR / J.ACOSTA
 EL INFORMADOR / J.ACOSTA

Aunque el sol azotaba con fuerza sobre la Plaza Liberación, eso no impidió que los aficionados estuvieran atentos a un duelo que se mantuvo muy cerrado durante gran parte del tiempo y que careció de múltiples emociones. Pese a un calor intenso, los presentes mantuvieron el ánimo y, en su mayoría, demostraron su apoyo a la selección de la hoja de maple.

Un punto de encuentro para el mundo

Entre los asistentes, destacaron algunos aficionados de Canadá y Sudáfrica, quienes se dieron cita para alentar a sus respectivos equipos y sentir el cobijo del público tapatío, el cual intentó hacer de una fiesta su evidente nerviosismo, luego de que el gol se rehusaba a hacerse presente.

 EL INFORMADOR / J.ACOSTA
 EL INFORMADOR / J.ACOSTA 

Canadienses y sudafricanos coincidieron en que el Fan Fest de Guadalajara se diferencia por ser divertido gracias a que la gente es muy amable y alegre, permitiendo sentirse cómodos y en ambiente.

LEER: Canadá rompe el muro sudafricano y consigue su pase a Octavos de Final

“Vinimos por la Copa Mundial y porque hay ambiente, cerveza, personas buenas y excelentes aficionados. El Fan Fest de Guadalajara es muy divertido, todos son muy amigables, hay una excelente vibra y todo es muy cálido”, señalaron Nick Hodgson y Fraser Doak de Canadá.

 EL INFORMADOR / J.ACOSTA
 EL INFORMADOR / J.ACOSTA

“Viajé a ver a la Bafana Bafana en Monterrey y ahora estoy viajando por todo México disfrutando de todo el ambiente por la Copa Mundial y es increíble. Estar aquí en el Fan Fest de Guadalajara es muy divertido, está bien organizado y hay muchas actividades grandiosas”, comentó Adam Lazarus de Sudáfrica.

El gol que hizo historia

Si bien, la anotación tardó en llegar, cuando el esférico vulneró la cabaña sudafricana, el público tapatío y los aficionados canadienses se unieron para celebrar la diana que le dio el pase a la Selección de Canadá a los octavos de final por primera vez en su historia mundialista. El Fan Fest Guadalajara vivió una jornada histórica, llena de unión y hermandad entre diferentes naciones.

 EL INFORMADOR / J. ACOSTA
 EL INFORMADOR / J. ACOSTA

NG

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones