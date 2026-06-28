Las Estrellas de la LMB se lucen y vencen a la Selección Mexicana

El Estadio Walmart Park fue escenario de una auténtica fiesta con la celebración del Juego de Estrellas 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol , donde el equipo de Estrellas, dirigido por Lorenzo Bundy, se impuso 5-3 a la Selección Mexicana comandada por Benjamín Gil, en un duelo que reunió a varias de las máximas figuras del diamante nacional.

La novena de Estrellas tomó el control del encuentro desde la tercera entrada gracias a la experiencia de Robinson Canó, quien abrió la pizarra con un jonrón solitario que desató la ovación de los aficionados. Más adelante, el jardinero de los Charros de Jalisco, Kyle Garlick, amplió la ventaja con un sencillo productor que llevó al plato a Gabriel Cancel.

El sello albiazul en el montículo

Pero la presencia albiazul no se limitó ahí, ya que los Charros también tuvieron un papel destacado en el montículo. El lanzador Kurt Heyer se apuntó la victoria tras lanzar una destacada entrada en la que no permitió imparables y recetó un ponche, consolidándose como una de las figuras del encuentro.

La diferencia aumentó en el sexto episodio, cuando la Selección Mexicana sufrió un par de errores defensivos, producto de una pifia en el fildeo y otra en el lanzamiento de Juan Mora, situaciones que fueron aprovechadas por el equipo de Estrellas para fabricar dos carreras más. Posteriormente, Canó volvió a responder con el madero al conectar un imparable productor que colocó la sexta anotación para su escuadra.

Errores costosos y un cierre dramático

Aunque parecía que la Selección Mexicana se iría sin anotaciones, en la séptima entrada reaccionó con un rally de tres carreras al aprovechar el descontrol de Cam Robinson. Sin embargo, la remontada quedó incompleta gracias al relevo de Brett de Geus, quien cerró el encuentro para quedarse con el salvamento y asegurar el triunfo de las Estrellas.

Durante la jornada también se anunció que Oaxaca será la sede del Juego de Estrellas 2027, con el Estadio Yu’Va como escenario del próximo gran encuentro de la LMB.

NG