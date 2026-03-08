El director técnico de Chivas, Gabriel Milito, aseguró que el triunfo de su equipo en el Clásico Tapatío ante Atlas fue justo por lo mostrado durante el partido, destacando la forma en que el conjunto Rojiblanco reaccionó tras comenzar el encuentro en desventaja y la manera en que compitió a lo largo del compromiso.

“Bueno, el partido fue un partido duro, difícil, sabíamos que iba a ser así, pero el equipo se mostró muy bien, con las ideas muy claras desde el comienzo del partido, más allá de haber recibido ese gol. Creo que en el primer tiempo fuimos superiores y tuvimos ocasiones claras como para poder empatar el partido. El equipo volvió a jugar con la valentía que habitualmente lo hace, colectivamente juega la pelota con mucho criterio, defensivamente todo el mundo colaborando, un poco lo que nosotros queremos y lo que el equipo es capaz de hacer, y así lo viene demostrando a lo largo del campeonato, y me parece que en el trámite total o general del partido la victoria fue merecida, justa, pero sí muy trabajada desde ya”, señaló.

Durante la conferencia también fue cuestionado sobre la decisión de que el segundo penal no fuera cobrado por la “Hormiga”. Milito explicó que inicialmente le habría gustado que el mismo jugador lo ejecutara, aunque finalmente la decisión quedó entre los futbolistas dentro del campo.

“Con la situación del penal, sí me hubiese gustado que en ese momento darle la confianza a ‘Hormiga’ para que vuelva a patear porque ejecuta muy bien los penales, pero después de ahí hubo un diálogo entre ‘Hormiga’ y ‘Sepu’. Y Sepu es un especialista en ese tipo de acciones, entonces, el que tuviera más confianza; al final hay una parte que el entrenador siempre debe dar confianza al que patea penales, pero hay momentos de los partidos, las circunstancias y situaciones que les pertenecen a los jugadores.

“Uno puede pedirle a un jugador que patee el penal pero si de repente hay un compañero que se siente con mayor confianza, tenemos la flexibilidad para cambiar el ejecutante, independientemente de después si lo mete o lo erra y Hormiga demostró un gran compañerismo, no ser egoísta y le cedió el penal a Sepu que en ese momento se sentía con mucha confianza para patear el penal”, agregó.

Finalmente, el entrenador también habló sobre el significado de haber ganado los cuatro clásicos que ha dirigido al frente del Guadalajara, destacando la importancia emocional que estos partidos tienen para la afición.

“Lo que significa para mí es muy importante, o significa mucho ganar este tipo de partidos, de cara a la energía, la gente espera a los clásicos de manera muy especial. En definitiva, no dejan de ser tres puntos, pero emocionalmente tiene un factor añadido muy importante. Principalmente para el hincha, para la gente. Por supuesto que para nosotros también, pero nosotros necesitamos sumar puntos y los tres puntos con América o los tres puntos de hoy tienen el mismo valor que cualquier otro de los tres puntos que hayamos conseguido a lo largo del campeonato. Siempre fortalece, genera un buen estado de ánimo, genera confianza, sobre todo porque veníamos de dos derrotas después del gran arranque que tuvimos y necesitábamos tener una recuperación como la de hoy”, concluyó.