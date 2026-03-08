Domingo, 08 de Marzo 2026

Futbol hoy 8 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El domingo 8 de marzo de 2026 continúa la actividad de futbol con partidos en distintas ligas y torneos alrededor del mundo. La jornada incluye encuentros en la Liga MX, duelos destacados en LaLiga de España, Serie A de Italia, Bundesliga y Ligue 1.

Si planeas ver alguno de los encuentros, conoce el calendario de partidos del día, organizado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas donde podrás seguir cada juego EN VIVO.

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Toluca vs Juárez | 19:00 | ViX Premium |
  • Xolos vs Santos | 21:00 | FOX One, FOX, FOX+ |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tampico Madero vs Dorados de Sinaloa | 17:00 | Latin American Sports TV |
  • Tepatitlán FC vs Mineros Zacatecas | 17:00 | AYM Sports |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Villarreal vs Elche | 07:00 | SKY Sports, Canal 5 |
  • Getafe vs Real Betis | 09:15 | SKY Sports |
  • Sevilla FC vs Rayo Vallecano | 11:30 | SKY Sports |
  • Valencia CF vs Alavés | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

  • US Lecce vs US Cremonese | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Fiorentina vs Parma | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Bologna vs Hellas Verona | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |
  • Genoa vs AS Roma | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |
  • AC Milan vs Inter Milan | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Lens vs Metz | 08:00 | FOX One |
  • Lille vs Lorient | 10:15 | FOX One |
  • Nice vs Rennes | 10:15 | FOX One, FOX |
  • Stade Brestois vs Le Havre AC | 10:15 | FOX One |
  • Olympique de Lyon vs Paris FC | 13:45 | FOX One, FOX |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • St. Pauli vs Eintracht Frankfurt | 08:30 | SKY Sports |
  • Union Berlin vs Werder Bremen | 10:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • NAC Breda vs Feyenoord | 09:45 | Disney+ Premium |
  • NEC Nijmegen vs Volendam | 13:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - FA Cup EN VIVO

  • Fulham vs Southampton | 06:00 | FOX One, FOX+ |
  • Port Vale vs Sunderland | 07:30 | HBO MAX |
  • Leeds Utd vs Norwich | 10:30 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - MLS EN VIVO

  • New York RB vs CF Montreal | 14:30 | Apple TV |
  • FC Cincinnati vs Toronto FC | 17:00 | Apple TV |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

