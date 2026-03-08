El domingo 8 de marzo de 2026 continúa la actividad de futbol con partidos en distintas ligas y torneos alrededor del mundo. La jornada incluye encuentros en la Liga MX, duelos destacados en LaLiga de España, Serie A de Italia, Bundesliga y Ligue 1.Si planeas ver alguno de los encuentros, conoce el calendario de partidos del día, organizado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas donde podrás seguir cada juego EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF