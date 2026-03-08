El domingo 8 de marzo de 2026 continúa la actividad de futbol con partidos en distintas ligas y torneos alrededor del mundo. La jornada incluye encuentros en la Liga MX, duelos destacados en LaLiga de España, Serie A de Italia, Bundesliga y Ligue 1.

Si planeas ver alguno de los encuentros, conoce el calendario de partidos del día, organizado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas donde podrás seguir cada juego EN VIVO.

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Toluca vs Juárez | 19:00 | ViX Premium |

Xolos vs Santos | 21:00 | FOX One, FOX, FOX+ |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tampico Madero vs Dorados de Sinaloa | 17:00 | Latin American Sports TV |

Tepatitlán FC vs Mineros Zacatecas | 17:00 | AYM Sports |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Villarreal vs Elche | 07:00 | SKY Sports, Canal 5 |

Getafe vs Real Betis | 09:15 | SKY Sports |

Sevilla FC vs Rayo Vallecano | 11:30 | SKY Sports |

Valencia CF vs Alavés | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

US Lecce vs US Cremonese | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Fiorentina vs Parma | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Bologna vs Hellas Verona | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Genoa vs AS Roma | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

AC Milan vs Inter Milan | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Lens vs Metz | 08:00 | FOX One |

Lille vs Lorient | 10:15 | FOX One |

Nice vs Rennes | 10:15 | FOX One, FOX |

Stade Brestois vs Le Havre AC | 10:15 | FOX One |

Olympique de Lyon vs Paris FC | 13:45 | FOX One, FOX |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

St. Pauli vs Eintracht Frankfurt | 08:30 | SKY Sports |

Union Berlin vs Werder Bremen | 10:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

NAC Breda vs Feyenoord | 09:45 | Disney+ Premium |

NEC Nijmegen vs Volendam | 13:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - FA Cup EN VIVO

Fulham vs Southampton | 06:00 | FOX One, FOX+ |

Port Vale vs Sunderland | 07:30 | HBO MAX |

Leeds Utd vs Norwich | 10:30 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY domingo 8 de marzo de 2026 - MLS EN VIVO

New York RB vs CF Montreal | 14:30 | Apple TV |

FC Cincinnati vs Toronto FC | 17:00 | Apple TV |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

