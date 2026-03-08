El director técnico de Atlas, Diego Cocca, consideró que las decisiones arbitrales en los penales terminaron condicionando el desarrollo del partido en el Clásico Tapatío frente a Chivas, aunque resaltó la actitud y el compromiso que mostró su equipo durante el encuentro.

“El tema de los penales que terminan condicionando, muchas situaciones que hacen que uno no pueda ganar, pero realmente vuelvo a repetir, la actitud y el compromiso del grupo ha sido muy bueno y la competitividad también está alta, así que esperemos poder llegar al objetivo final, todavía faltan siete fechas así que hay que seguir. Me gustaría estar en la liguilla, en la liguilla el que toque, toque”, reveló.

El estratega Rojinegro también cuestionó la marcación del primer penal, al considerar que fue una decisión demasiado rigurosa y que una jugada similar pudo haberse señalado a favor de su equipo.

“Para mí el primero no fue y se puso muy rigorista. Entonces, si va a ser así, seguramente le podría haber cobrado el mismo penal a Gary cuando fue del otro lado. Entonces, bueno, un día te va a favorecer, otro día no. Estoy tratando de entender cuál es el concepto y no lo entiendo. Entonces, nada, no está en mis manos. Lo que está en mis manos es hacer que el equipo compita, se entregue, y hoy vi un compromiso de parte de los jugadores que a mí me gustó”.

Finalmente, Cocca reconoció el trabajo del rival y destacó la forma en que su equipo intentó competir durante el partido, aunque lamentó no haber conseguido el triunfo.

“Chivas tiene jugadores muy desequilibrantes, muy determinantes. También Chivas lo obligamos a modificar. Ellos, como pensaban, todos delanteros, lo terminaban teniendo. Los presionamos bien, pudimos sacar la pelota en algún momento. El gol vino en base a un robo alto. El equipo compitió, fue valiente. Hicimos todo lo que pudimos hacer. Lamentablemente no se pudo”, concluyó.