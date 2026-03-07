Chivas remonta ante Atlas y conquista el Clásico Tapatío

En una noche de esas que se recuerdan por años, Chivas vino de atrás para firmar una voltereta llena de carácter por un marcador de 1-2 en el Clásico Tapatío ante Atlas en el Estadio Jalisco , que vivió su mejor entrada en lo que va del Clausura 2026, una de esas postales que ocurren muy rara vez.

En medio del ambiente intenso y de una rivalidad que paraliza a Guadalajara, Ángel Sepúlveda emergió como una de las grandes figuras rojiblancas: provocó dos penales y marcó el definitivo para sellar la victoria del Rebaño.

El partido comenzó cuesta arriba para los rojiblancos. Atlas golpeó primero al minuto 13 tras una jugada que nació de una mala salida de Raúl “Tala” Rangel. El balón quedó servido para Paulo Ramírez, quien no dudó sacando un disparo certero que adelantó a los rojinegros.

Con la ventaja, la Academia se replegó con un bloque bajo que durante varios minutos frustró los intentos de Chivas. El equipo rojiblanco insistía, buscaba por las bandas y trataba de abrir grietas en una muralla rojinegra que sólo se encargó de resistir.

Poco a poco comenzaron a aparecer los espacios y entonces el partido cambió de tono. Chivas adelantó líneas, presionó alto y se adueñó de la pelota . Lo que al principio parecía un duelo incómodo se transformó en un vendaval rojiblanco que asfixió a los Zorros.

Atlas prácticamente dejó de generar peligro. Gran parte de ello fue consecuencia de la presión intensa del Rebaño, que recuperaba rápido y volvía a atacar con hambre de empate.

La recompensa llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 48, el capitán rojinegro Aldo Rocha perdió el esférico en zona comprometida y Armando González apareció para aprovechar el regalo y empujar el balón al fondo. El grito de gol rojiblanco fue ensordecedor y retumbó en el coloso de la Calzada Independencia.

Lejos de conformarse, Chivas siguió presionando. Atlas comenzó a mostrar signos de desconcentración y eso terminó por costarle muy caro. Dos veces la defensa rojinegra cometió penal sobre el mismo hombre: Ángel Sepúlveda, quien sin haber tenido una ocasión clara se convirtió en una pesadilla constante para los zagueros.

El primer castigo desde los once pasos lo cobró la “Hormiga”, pero Camilo Vargas adivinó la trayectoria y evitó la caída de su arco con una gran atajada . Parecía que el momento se escapaba para los visitantes.

Minutos después llegó otro penal sobre Sepúlveda. Esta vez cambió el cobrador. El propio “Sepu” tomó la pelota y, con sangre fría, engañó al guardameta colombiano para mandar el balón al fondo. El Jalisco se partió entre silencio y euforia.

Chivas consumó la voltereta en el Clásico Tapatío que le permitió regresar a la senda de la victoria y que también le arrebató el invicto al Atlas como local. Una victoria de orgullo, de insistencia y de mucho corazón rojiblanco .

ALINEACIONES

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Gustavo Ferrareis

13. Gaddi Aguirre

25. Jorge Rodríguez

28. Manuel Capasso

199. Sergio Hernández

(87’ 19. Eduardo Aguirre)

MEDIOS

6. Edgar Zaldívar

(77’ 27. Víctor Ríos)

26. Aldo Rocha

(90+4’ 251. Luis Gamboa)

DELANTEROS

11. Diego González

15. Paulo Ramírez

58. Arturo González

(87’ 9. Agustín Rodríguez)

D.T. Diego Cocca

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

37. Richard Ledezma

(86’ 24. Miguel Gómez)

23. Daniel Aguirre

19. Diego Campillo

2. José Castillo

5. Bryan González

MEDIOS

28. Rubén González

6. Omar Govea

(86’ 11. Brian Gutiérrez)

DELANTEROS

20. Ángel Sepúlveda

(90+4’ 10. Efraín Álvarez)

34. Armando González

(86’ 17. Ricardo Marín)

25. Roberto Alvarado

(90+9’ 31. Yael Padilla)

D.T. Gabriel Milito

SV