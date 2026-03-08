El Gran Premio de Australia 2026 marcó el inicio de una nueva etapa para el automovilismo mexicano y el nacimiento de una escudería con ambiciones globales. En el exigente circuito de Albert Park, Sergio “Checo” Pérez cumplió con el objetivo primordial para un equipo debutante: completar el recorrido y recolectar datos vitales para el desarrollo del MAC-26 de Cadillac.

A pesar de las dificultades técnicas que acecharon al equipo durante todo el fin de semana, el tapatío demostró su experiencia y resiliencia al finalizar en la posición 16. Este logro cobra mayor relevancia al contrastarlo con el destino de su compañero, Valtteri Bottas, quien se vio obligado a abandonar la competencia por fallas mecánicas. Pérez, haciendo gala de su gestión de neumáticos y cuidado del monoplaza, logró llevar el auto hasta la bandera a cuadros, entregando a Cadillac su primera carrera completa en la máxima categoría.

El momento más vibrante de la competencia fue el intenso duelo que "Checo" sostuvo con Liam Lawson de Racing Bulls. Durante dos vueltas de alarido, ambos pilotos revivieron una rivalidad que data de los últimos años del jalisciense en Red Bull. Con maniobras defensivas precisas y un espíritu combativo intacto, Pérez recordó a la parrilla por qué sigue siendo uno de los pilotos más difíciles de superar en el cuerpo a cuerpo, logrando mantener a raya al neozelandés en diversos tramos de la carrera.

Esta maniobra entró a investigación por parte de los comisarios, aunque a final de cuentas se determinó que fue una acción de carrera.

Sergio Pérez sale de Melbourne con la satisfacción del deber cumplido y la mirada puesta en la evolución del proyecto Cadillac, demostrando que su colmillo y talento serán el pilar fundamental para el crecimiento de la escudería en esta temporada 2026. Ahora, las pilas se enfocan en mejorar lo hecho en Australia con el Gran Premio de China el domingo 15 de marzo.