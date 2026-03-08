La Fórmula 1 ha inaugurado su nueva era con un mensaje contundente: el equipo alemán Mercedes ha vuelto para reclamar su trono. El Gran Premio de Australia 2026 no solo marcó el inicio de la temporada, sino que consolidó un golpe de autoridad por parte de Mercedes, que selló un espectacular 1-2 en el circuito de Albert Park, dejando claro que su nuevo monoplaza es el rival a batir.

La victoria de George Russell fue una exhibición de temple y estrategia. A pesar de haber conseguido la pole position, el británico perdió la punta en la largada ante un agresivo Charles Leclerc. Sin embargo, lejos de ceder, Russell se enfrascó en una disputa intensa y técnica con el piloto de Ferrari. Durante el primer tercio de la carrera, ambos intercambiaron sectores rápidos hasta que Russell, apoyado en una gestión impecable de los neumáticos y la potencia híbrida de su Mercedes, así como la aparición de un par de “virtual safety cars”, logró recuperar el liderato para no soltarlo más. A su estela, el joven Kimi Antonelli confirmó las expectativas al finalizar en la segunda posición, completando un debut soñado como piloto oficial.

El drama comenzó incluso antes del semáforo verde, cuando el héroe local Oscar Piastri quedó fuera por un accidente en la vuelta de reconocimiento. La fiabilidad también fue protagonista negativa, provocando los abandonos de veteranos como Fernando Alonso y Valtteri Bottas. No obstante, quien se robó las miradas por su capacidad de recuperación fue Max Verstappen. Tras haber largado desde el puesto 20 debido a su accidente en la Q1, el neerlandés de Red Bull realizó una remontada magistral, escalando 14 posiciones para finalizar en un meritorio sexto lugar, limitando los daños en un fin de semana cuesta arriba.

Mientras Ferrari tuvo que conformarse con el tercer y cuarto puesto de Leclerc y Lewis Hamilton, el tapatío Sergio "Checo" Pérez logró cruzar la meta en la posición 16 con su Cadillac, rescatando datos valiosos en una carrera de supervivencia.

La máxima categoría no da tregua y la acción se trasladará al continente asiático. La siguiente cita será el Gran Premio de China, el próximo domingo 15 de marzo a la 1:00 horas (tiempo del centro de México), en el Circuito Internacional de Shanghái.

Posiciones del Gran Premio de Australia

1.- George Russell / Mercedes

2.- Kimi Antonelli / Mercedes

3.- Charles Leclerc / Ferrari

4.- Lewis Hamilton / Ferrari

5.- Lando Norris / McLaren

6.- Max Verstappen / Red Bull

7.- Oliver Bearman / Haas

8.- Arvid Lindblad / RB

9.- Gabriel Bortoleto / Audi

10.- Pierre Gasly / Alpine

11.- Esteban Ocon / Haas

12.- Alex Albon / Williams

13.- Liam Lawson / RB

14. Franco Colapinto / Alpine

15.- Carlos Sainz / Williams

16.- Sergio Pérez / Cadillac

17.- Lance Stroll / Aston Martin

18.- Fernando Alonso / Aston Martin

19.- Valtteri Bottas / Cadillac

20.- Isack Hadjar / Red Bull

21.- Oscar Piastri / McLaren

22.- Nico Hulkenberg / Audi