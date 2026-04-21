El alero del Heat de Miami, Jaime Jaquez Jr. le puso el toque mexicano a los reconocimientos de la NBA y quedó entre los tres finalistas al premio de Mejor Sexto Hombre del Año, al jugador más destacado viniendo desde la banca, reafirmando la sólida temporada del ex de UCLA.

En su tercera temporada, Jaquez tuvo un rol destacado en los planes de Erik Spoelstra, muchas veces recibiendo pocos reflectores con su participación fuera de los números con una buena lectura de juego y como una herramienta para la generación de juego en la que Bam Adebayo y Tyler Herro se encargaban de liquidar las posesiones.

En cuanto a estadísticas, sin presentar las más exorbitantes, los 15 puntos, 5 rebotes y 4.7 asistencias de promedio son los mejores números en su carrera de tres temporadas en la liga, acompañado de un respetable 50% de campo en 28 minutos sobre la duela.

La competencia por el galardón no es nada sencilla. En la terna también aparece Keldon Johnson de los Spurs, que tiene como gran punto a favor el segundo lugar de los Spurs en la Conferencia Oeste, pues en su caso particular registró 13 unidades, 5.4 tablas y 1.4 asistencias, pero siendo de los pocos que jugó los 82 partidos del año. También está Tim Hardaway Jr., veterano de 15 temporadas que milita en los Nuggets de Denver y anotó en promedio también 13 puntos.

Jugador Defensivo del Año

La figura de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, fue reconocido con el premio al Jugador Defensivo del Año de la NBA, siendo el más joven en llevarse el galardón con 22 años.

El pívot francés volvió a dominar en el apartado defensivo al encabezar la liga en bloqueos con 197, logrando esta marca por segundo año consecutivo. Además, sumó 66 robos y se consolidó como el pilar en defensa de unos Spurs que finalizaron con la segunda mejor eficiencia defensiva del torneo (110.4).

En otros rubros, Wembanyama también destacó al ubicarse en la cuarta posición en rebotes totales con un promedio de 11.5 por juego, así como en el segundo lugar en rebotes defensivos (9.5 por partido), únicamente por detrás de Nikola Jokic.