El martes 21 de abril de 2026 ofrece una jornada cargada de futbol con actividad en la Liga MX, acompañada por encuentros en distintas ligas europeas y torneos internacionales. El día reúne compromisos relevantes tanto en el panorama local como en el extranjero, con equipos que se juegan puntos importantes en sus respectivas competencias.

A lo largo de la jornada se tendrán partidos que pueden marcar el rumbo de la clasificación y las aspiraciones de cada conjunto, lo que convierte la agenda en una cita obligada para los aficionados. Por si estás interesado en ver los encuentros, consulta el calendario completo con horarios y canales de transmisión para seguir cada juego en vivo y no perder detalle de la actividad futbolística.

Partidos HOY martes 21 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Pumas vs Juárez | 19:00 | ViX Premium |

Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 | FOX One |

Monterrey vs Puebla | 21:00 | ViX Premium |

León vs América | 21:06 | FOX One |

Partidos HOY martes 21 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Mallorca vs Valencia CF | 11:00 | SKY Sports |

Athletic Club vs Osasuna | 11:00 | SKY Sports |

Girona vs Real Betis | 13:30 | SKY Sports |

Real Madrid vs Alavés | 13:30 | SKY Sports |

Partidos HOY martes 21 de abril de 2026 - Copa de Francia EN VIVO

Lens vs Toulouse | 13:10 | TVC Deportes |

Partidos HOY martes 21 de abril de 2026 - Copa do Brasil EN VIVO

São Paulo vs Juventude | 16:15 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este martes 21 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás un seguimiento con lo más relevante de los torneos que se siguen en México, incluyendo los resultados principales.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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