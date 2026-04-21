La F1 prepara cambios para impulsar la clasificación

La Fórmula 1 está lista para cambiar la forma en que los nuevos monoplazas usan su energía eléctrica, en un intento por hacer que la clasificación se sienta más “a fondo” y que los adelantamientos tengan menos probabilidades de derivar en choques a alta velocidad, todo a tiempo para el Gran Premio de Miami de la próxima semana.

El organismo rector, la FIA, informó que los cambios se acordaron en una reunión con los equipos de F1, los fabricantes de motores y directivos del campeonato tras consultar a los pilotos. Están sujetos a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, lo que por lo general es una formalidad cuando las modificaciones cuentan con un amplio respaldo.

El mayor énfasis de la F1 en la potencia híbrida eléctrica ha provocado una reacción en contra de algunos pilotos, que consideran que la clasificación está demasiado centrada en la recarga estratégica de la batería y no lo suficiente en poner a prueba la habilidad de conducción.

“Estas medidas están diseñadas para reducir las velocidades de cierre excesivas, manteniendo al mismo tiempo las oportunidades de adelantamiento y las características generales de rendimiento”, dijo la FIA.

Estos cambios de seguridad para la conducción con pista mojada, estarán listas para el GP de Miami el 3 de mayo. Otros cambios para reducir el riesgo de un choque en la parrilla de salida se pondrán a prueba en Miami, incluido un impulso para los autos que arrancan lento y una advertencia visual.

Nuevas reglas de la F1

Modificaciones enfocadas en control del piloto y seguridad