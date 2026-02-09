NBA All-Star 2026: Así serán los cambios clave en el formato

En estos días, la NBA entra en vilo porque este fin de semana, la liga se va a la pausa de mitad de campaña con el tradicional Juego de Estrellas en el Intuit Dome, la nueva casa de los Clippers en Los Ángeles, California y que también incluye otros eventos que generan expectativas, como el Concurso de Clavadas, de Triples, Tiros y los partidos de novatos y celebridades.

El jueves 12 serán los últimos enfrentamientos de temporada regular y la acción volverá hasta el siguiente jueves 19 de febrero .

Para este año, no solo destaca la ausencia de LeBron James entre los titulares después de más de 20 años, sino que el toque que decidió darle la NBA en esta ocasión, es que los basquetbolistas elegidos para el partido fueron divididos en dos bandos de jugadores de Estados Unidos, con el equipo Barras y el equipo Estrellas, y uno más del resto del mundo, con los jugadores internacionales.

El plato fuerte del fin de semana mantiene el formato que implementó la liga en 2025 , con un mini torneo, aunque ahora será de tres equipos, a diferencia de la edición pasada en la que se incluyó a los ganadores del partido de novatos.

Los tres equipos disputarán un Round Robin con enfrentamientos de 12 minutos y los que terminen con mejor marca estarán en el partido definitivo, que tendrá la misma duración. Si los tres conjuntos ganan uno y pierden uno, el desempate será la diferencia de puntos.

Además, el jugador con el mejor rendimiento se llevará a casa el premio “Kobe Bryant” como Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas.

Jugadores del equipo EUA Estrellas

Scottie Barnes, Raptors

Devin Booker, Suns

Cade Cunningham, Pistons

Jalen Duren, Pistons

Anthony Edwards, Timberwolves

Chet Holmgren, Thunder

Jalen Johnson, Hawks

Tyrese Maxey, 76ers

Jugadores del equipo EUA Barras

Jaylen Brown, Celtics

Jalen Brunson, Knicks

Stephen Curry, Warriors

Kevin Durant, Rockets

LeBron James, Lakers

Kawhi Leonard, Clippers

Donovan Mitchell, Cavaliers

Norman Powell, Heat

Jugadores del equipo Mundo

Giannis Antetokounmpo, Bucks

Deni Avdija, Trail Blazers

Luka Doncic, Lakers

Nikola Jokic, Nuggets

Jamal Murray, Nuggets

Pascal Siakam, Pacers

Karl-Anthony Towns

Victor Wembanyama, Spurs

Para abrir el apetito

Desde el viernes inicia el festín de actividades en Los Ángeles con el partido de celebridades, que incluye a algunos exjugadores de la NBA como Jeremy Lin o Tacko Fall; deportistas como el legendario brasileño, Cafú o Amon-Ra St. Brown y Keenan Allen de la NFL; el actor, Keegan-Michael Key; el insider, Shams Charania y otros creadores de contenido.

El mismo viernes tendremos el juego de Nuevas Estrellas, con jóvenes como Cooper Flagg, Stephon Castle, Kon Knueppel o Alex Sarr. Serán cuatro equipos dirigidos por Carmelo Anthony, Tracy McGrady, Vince Carter y Austin Rivers, compitiendo en un formato breve de semifinales (Anthony vs Rivers y Carter vs McGrady) y la final entre los ganadores.

El sábado llegan los eventos que suelen dar de qué hablar para bien o para mal . Todo inicia con el Concurso de Triples, que estará protagonizado por ocho jugadores: Devin Booker, Kon Knueppel, Damian Lillard, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Bobby Portis Jr. y Norman Powell. Será de dos rondas, la primera con todos los participantes tomando turnos de 70 segundos para anotar la mayor cantidad y avanzarán a la final los tres mejores.

Después, en el Concurso de Tiro, cuatro equipos de tres jugadores cada uno, tendrán un minuto 10 segundos para anotar desde sitios designados para puntuar y lso dos mejores clasificarán a la final. Aquí participarán figuras como Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Jalen Johnson, Scottie Barnes o Chet Holmgren, con algunas leyendas del juego como Ron Harper, Richard Hamilton o Allan Houston.

El sábado termina con el Concurso de Clavadas, el que ha dejado momentos memorables, pero ha sido cuestionado en los años recientes por la falta de creatividad. El actual tricampeón, Mac McClung optó por no defender su corona, que ahora será de Carter Bryant, Jaxson Hayes, Keshad Johnson o Jase Richardson. También es a dos rondas, con dos intentos para cada jugador de llenar el ojo de los jueces; los dos que más calificación sumen pasarán a la final, con otros dos intentos para demostrar toda la destreza posible.

SV