Atlas hace oficial el fichaje de Agustín Rodríguez

El misterio ha terminado y el ataque rojinegro tiene un nuevo referente. Este lunes, en el marco del cierre de registros de la Liga MX, el Atlas FC y el Club Atlético Juventud de Uruguay oficializaron el traspaso del delantero Agustín Rodríguez, quien se convierte formalmente en el refuerzo estelar de los Zorros para el Clausura 2026.

El atacante charrúa de 27 años, apodado el “Toro”, llega con la etiqueta de ser el sucesor directo de Uros Durdevic . Tras la partida del serbio a Monterrey, la directiva encabezada deportivamente por Diego Cocca buscaba un perfil que no solo tuviera olfato goleador, sino también la garra característica del futbol uruguayo para encajar en el sistema del estratega argentino.

A través de sus redes sociales, el conjunto de Las Piedras despidió a su goleador deseándole éxito en su primera incursión en el futbol mexicano, mientras que el Atlas le dio la bienvenida destacando su potencia y presencia física en el área. Rodríguez llega tras superar con éxito las pruebas médicas y físicas realizadas este fin de semana en Guadalajara, habiendo firmado un contrato que, según reportes, consiste en un préstamo por un año con obligación de compra.

Con 1.83 metros de estatura y un juego aéreo dominante, el "Toro" busca replicar en la Liga MX la cuota goleadora que mostró en Sudamérica . Su llegada es una bocanada de aire fresco para una plantilla que, a pesar de marchar en la parte alta de la tabla con 10 unidades, carecía de una referencia de área fija tras la salida de "Djuka". Se espera que Rodríguez esté disponible para debutar lo antes posible, una vez que se complete el trámite de su visa de trabajo.

¡Agustín Rodríguez es Rojinegro! ��⚫️



El delantero se incorpora para sumar a la ofensiva de los Zorros ��



¡Bienvenido a tu nueva casa, Toro! ��



Toda la información ➡️ https://t.co/C8OIJVMbzd pic.twitter.com/a7kLc5Ynrf— Atlas FC (@AtlasFC) February 9, 2026

SV