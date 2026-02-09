Checo Pérez revela su nuevo casco rumbo a su regreso a la F1 con Cadillac

Sergio Pérez ya se alista para volver a la Fórmula 1 en la Temporada 2026, año en el que Cadillac hará su estreno como escudería en la máxima categoría. Con el arranque del campeonato cada vez más cercano, tanto el equipo estadounidense como sus pilotos afinan detalles para llegar en óptimas condiciones a su debut .

El mexicano, ausente de la parrilla tras su salida anticipada de Red Bull, presentó el diseño del casco que utilizará de forma regular. La pieza mantiene una estética alineada al proyecto de Cadillac, con un marcado verde eléctrico combinado con zonas de fibra de carbono expuesta. El nombre de la escudería aparece en la parte superior y frontal, acompañado por los logotipos de TWG, patrocinador principal del equipo, así como de marcas personales y socios comerciales como Luuna, Nescafé y Tommy Hilfiger.

En lo deportivo, Cadillac dio un paso clave al revelar la decoración de su primer monoplaza durante el Super Bowl LX y, días después, realizó una jornada de filmación en Baréin, sede de las pruebas de pretemporada. Pérez destacó que estos movimientos representan el inicio formal de una nueva etapa para el proyecto, subrayando el trabajo realizado para competir al más alto nivel desde el primer año.

El piloto mexicano se mostró optimista de cara a las pruebas en Sakhir, luego de un shakedown inicial con algunos contratiempos, y confía en que el equipo continúe mejorando el rendimiento del auto. La pretemporada se desarrollará en dos bloques durante febrero, marcando el arranque definitivo del camino de Cadillac y Checo Pérez rumbo a su esperado regreso a la parrilla.

SV