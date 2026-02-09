Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026: El regreso del ídolo mexicano al hielo olímpico

El hielo de la Milano Ice Skating Arena está listo para recibir a uno de los atletas más carismáticos y resilientes de la delegación mexicana. Este martes 10 de febrero, en punto de las 11:30 horas (tiempo del Centro de México), Donovan Carrillo iniciará su camino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con la ejecución de su programa corto. El tapatío, que ya hizo historia al clasificar a su segunda justa invernal consecutiva, saldrá en el quinto turno de la competencia.Para esta edición, Carrillo ha apostado por la continuidad estratégica y la sofisticación técnica. Presentará una coreografía diseñada bajo la tutela de Romain Haguenauer, el prestigioso entrenador responsable del éxito de leyendas como Papadakis y Cizeron. La pieza musical elegida es un vibrante ensamble de cuatro versiones de “Hip-Hip Chin Chin”.Aunque Donovan utilizó esta rutina la temporada pasada, decidió mantenerla tras un amargo Mundial donde no pudo ejecutarla a la perfección. Durante los últimos meses en Montreal, el mexicano pulió cada arista del programa, logrando resultados esperanzadores: en el clasificatorio olímpico de septiembre pasado, Carrillo alcanzó la mejor puntuación de su vida en un programa corto con 84.97 puntos, superando por mucho los 79.69 obtenidos en Beijing 2022.El objetivo principal es claro: finalizar dentro de los mejores 24 patinadores para asegurar su lugar en el programa libre y pelear por las medallas. Hace cuatro años, en Beijing 2022, Donovan se convirtió en el primer mexicano en 30 años en llegar a una final olímpica, terminando en la posición 21 con una puntuación total de 218.13 puntos.Donovan no la tendrá fácil, pues se enfrenta a una generación de patinadores que han llevado la disciplina a niveles físicos casi sobrehumanos. En la lista de competidores destacan:Pese a la jerarquía de sus rivales, Donovan Carrillo llega con la madurez de un veterano y la frescura de quien sabe que ya ha roto todas las barreras posibles para el deporte invernal en México.La pista musical para su rutina será la siguiente:Por regla, su participación deberá incluir los siguientes movimientos:SV