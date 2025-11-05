Chivas Femenil inicia su camino rumbo al título ante Toluca

Guadalajara Femenil iniciará su camino rumbo al título del Torneo Apertura 2025 cuando se enfrente a Toluca en los Cuartos de Final, en una serie que revive una rivalidad con historia. Será la tercera vez que ambos equipos se midan en una fase final, y las tapatías buscarán mantener su dominio sobre las mexiquenses.

El conjunto rojiblanco llega a la Liguilla con un balance reciente de tres triunfos, una derrota y un empate, ubicándose en el quinto puesto de la tabla general. Por su parte, las Diablas Rojas registraron dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco juegos, que las colocaron en la cuarta posición.

En los antecedentes directos, Chivas Femenil ha salido victoriosa en las dos eliminatorias previas ante Toluca.

El primer enfrentamiento se dio en los Cuartos de Final del Clausura 2021, donde Guadalajara se impuso con un marcador global de 4-0. En aquel duelo, Anette Vázquez y Gabriela Valenzuela contribuyeron con goles, mientras que Alicia Cervantes firmó un doblete decisivo en el partido de vuelta.

Posteriormente, en el Apertura 2023, las tapatías repitieron la dosis al golear 5-1 a las Diablas. Una vez más, Cervantes fue la figura al marcar dos dobletes en la serie, consolidando a Toluca como una de sus víctimas favoritas en Liguilla, con seis anotaciones en total frente a ellas.

El partido de ida de los Cuartos de Final se disputará en el Estadio Akron el jueves 6 de noviembre, a las 21:00 horas.

SV