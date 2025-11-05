Chivas enfrenta a Sergio Ramos; así le ha ido al equipo ante figuras internacionales en Liga MX

Chivas recibirá este sábado a Monterrey en el Estadio Akron con la mira puesta en asegurar su clasificación directa a la Liguilla. El duelo no solo será clave en lo deportivo, sino que marcará el primer enfrentamiento del Rebaño ante Sergio Ramos, quien ha despertado una gran expectación entre la afición tapatía gracias a su brillante trayectoria con el Real Madrid.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR recordamos cómo le ha ido a Guadalajara cuando se mide por primera vez a los fichajes “bomba” de la Liga MX en los últimos años.

Keylor Navas

El portero costarricense llegó a la Liga MX en el Apertura 2025 y en su primer duelo ante Guadalajara no tuvo la mejor actuación. Un disparo de Armando González se le escapó entre las manos, y en el último minuto Daniel Aguirre marcó el 2-1 que selló el triunfo del Rebaño Sagrado.

James Rodríguez

El mediocampista colombiano se incorporó al Guadalajara para el Clausura 2025. En su primer enfrentamiento ante el Rebaño participó en la victoria 2-1 de su equipo, al asistir el primer gol del encuentro, registrando así su segundo pase decisivo en apenas tres juegos de Liga MX.

Dani Alves

El ídolo brasileño llegó a la Liga MX para reforzar a los Pumas, generando una gran expectativa entre la afición. Su debut ante Chivas fue muy esperado, pero la noche no resultó favorable para el exjugador del Barcelona. En su segundo enfrentamiento en el futbol mexicano, el Guadalajara se impuso 3-1 sobre los Universitarios, dejando un amargo inicio para Alves en el torneo.

André-Pierre Gignac

En su segundo torneo en la Liga MX, el delantero francés visitó por primera vez la ciudad de Guadalajara para enfrentar a Chivas en un duelo que atrajo a una gran cantidad de aficionados al Estadio Akron. Aunque Gignac no logró marcar y su desempeño fue discreto, disputó 86 minutos en la victoria de Tigres por 1-0 sobre el Rebaño Sagrado.

Ronaldinho

El astro brasileño vivió un debut muy distinto en la Liga MX. Su primer partido con Querétaro fue precisamente ante Chivas, en el Estadio Akron. La afición rojiblanca recibió con entusiasmo a “Dinho”, quien respondió con una actuación memorable: anotó un gol y dio una asistencia en la goleada de Gallos Blancos 4-1 sobre el Guadalajara.

Claudio López

El delantero argentino llegó al América para el Torneo Apertura 2004, procedente de la Serie A italiana, como una de las grandes figuras del futbol internacional. En su primer duelo ante Chivas, el “Piojo” López no logró anotar y fue sustituido tras 75 minutos de juego. El encuentro concluyó con empate 1-1.

Iván Zamorano

El primer Clásico Nacional del chileno Iván Zamorano se disputó en el Estadio Jalisco durante el Torneo de Verano 2001. “Bam-Bam” abrió el marcador con un gol de penal, que resultó ser el único tanto de América en ese encuentro. Finalmente, Chivas igualó el marcador y el partido terminó 1-1.

SV