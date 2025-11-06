Castigado tres veces en contraataques, el Barcelona sufrió para empatar 3-3 y evitar una segunda derrota en la cuarta jornada de la Champions League.

En un partido frenético, el equipo belga se adelantó mediante un tanto del alemán Nicolò Tresoldi (6’), que rápidamente fue contrarrestado por Ferran Torres (8’). Sin embargo, cuando parecía que el Barça controlaba el partido, llegó el tanto del portugués Carlos Forbs (17’).

A la vuelta de la pausa, los azulgranas salieron en tromba hasta que llegó la recompensa con una genialidad de Lamine Yamal (61’). La alegría duró poco: Forbs (63’) volvió a adelantar al Brujas.

Pero Yamal estableció el empate a tres. En un cara a cara contra Joaquin Seys, el joven internacional español terminó por centrar un balón que desvió Christos Tzolis (77’) al fondo de su propia red.

Con este resultado, el Barcelona se estanca en la tabla en el puesto 11, con siete puntos, a cinco de los tres primeros: Bayern Munich, Arsenal e Inter de Milán.

Los riesgos de su línea defensiva tan adelantada castigaron a los culés, que mandaban en el juego, pero no encontraban la efectividad suficiente para materializar sus oportunidades.

El conjunto belga amenazó de manera constante la espalda de la zaga con su verticalidad y con sus rápidas transiciones, que penalizaron en varias ocasiones a los pupilos de Hansi Flick.

“Nuestro juego se basa en ser activos y también intensos, con o sin balón, y en algunos momentos nos confiamos”, explicó Flick en rueda de prensa, que espera que el rumbo cambie con la vuelta de los lesionados Pedri, Joan García y Gavi.

Sobre la actuación de Yamal, que arrastra molestias en el pubis desde el parón de septiembre, el preparador alemán aseguró que está feliz porque haya vuelto a su nivel, pero no sabe cómo estará el próximo partido: “Para mí lo importante es cómo gestiona esta situación porque no es fácil; tiene que centrarse en los entrenamientos y el tratamiento”.

“No creo que solamente sea la defensa. Defendemos y atacamos todos. Tenemos pérdidas de balón en zonas difíciles”, lamentó Eric García, defensa catalán.

Por su parte, Frenkie de Jong apuntó que “no todo pasa por no encajar, pero si encajas tres goles es muy difícil ganar”.

AFP

Erling Haaland llegó a 27 goles en 17 partidos tras marcarle ayer a su ex equipo. EFE/A. Vaughan

El City se muestra demoledor

Erling Haaland extendió su racha goleadora en la victoria del Manchester City como local, por 4-1 sobre el Borussia Dortmund.

Phil Foden firmó un doblete para el City, mientras que Haaland marcó su vigesimoséptimo gol en 17 partidos con su club y la Selección noruega esta temporada. Ha anotado en cinco partidos consecutivos de la Champions League para tres clubes diferentes, habiéndolo hecho también con Salzburg y Dortmund.

“Cada vez que vengo a una conferencia de prensa, le dan otro récord”, dijo el entrenador del City, Pep Guardiola.

El delantero noruego ha marcado 14 veces en sus últimos nueve partidos. Apenas en dos ocasiones no ha perforado las redes en un partido esta temporada.

Fue la tercera victoria del City en la fase de liga junto con un empate 2-2 en Mónaco. Dortmund buscaba su tercera victoria.

“Estamos en una buena posición para el próximo partido contra Leverkusen, y si podemos lograr una o dos victorias más, tal vez estemos cerca de terminar entre los ocho primeros”, dijo Guardiola.

AP

