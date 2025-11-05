Armando González y su gran oportunidad con la Selección Mexicana

El goleador de Chivas y actual mejor atacante mexicano en la Liga MX, Armando González, podría recibir una nueva oportunidad con la Selección Mexicana, luego de las bajas que sufrirá el equipo nacional en el ataque para la próxima Fecha FIFA.

El director técnico, Javier Aguirre, analiza convocar al delantero rojiblanco tras confirmarse las ausencias de Santiago Giménez y Julián Quiñones, ambos lesionados con sus respectivos clubes.

La “Hormiga” vive un momento inmejorable con Chivas: es el máximo anotador del equipo y el mexicano con más goles en el torneo actual. Esta situación lo coloca como el principal candidato a ocupar uno de los lugares disponibles en el ataque tricolor.

Giménez anunció en redes sociales que estará fuera de actividad por al menos cinco semanas debido a una molestia crónica en el tobillo que requiere rehabilitación. En tanto, Quiñones, delantero del Al-Qadisiya, presenta problemas musculares que lo alejarán de las canchas por tres semanas, por lo que también se perderá los próximos compromisos de México.

Ante estas bajas, González apunta a ser el tercer delantero del Tri para los partidos frente a Uruguay y Paraguay, programados para el 15 y 18 de noviembre, respectivamente. Serán los últimos encuentros del combinado nacional en este 2025.

El pasado 25 de agosto, González ya había sido convocado por Aguirre para un microciclo con la Selección Mexicana, siendo esa su primera experiencia con el equipo mayor.

El atacante de Chivas atraviesa el mejor momento de su carrera. No solo ha superado en rendimiento a jugadores como Alan Pulido y Javier Hernández, sino que también ha brillado en momentos clave: marcó en el Clásico Nacional y consiguió un triplete en el derbi tapatío ante Atlas.

En el torneo actual, “Hormigol” suma 11 goles en 16 partidos, 12 de ellos como titular. Con 1,037 minutos jugados, promedia un tanto cada 94 minutos, compartiendo el liderato de goleo con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis).

SV