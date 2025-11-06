El séptimo juego de la Serie Mundial, una victoria de los Dodgers de Los Ángeles por 5-4 sobre los Azulejos de Toronto en 11 entradas, promedió 51 millones de espectadores combinados en Estados Unidos, Canadá y Japón.

Las Grandes Ligas informaron que éste fue el duelo de campeonato más visto desde el séptimo de la Serie Mundial de 1991 entre los Mellizos de Minnesota y los Bravos de Atlanta.

El encuentro promedió 27.33 millones de espectadores en Fox Sports, Fox Deportes y las plataformas de streaming de Fox. Según la empresa Nielsen, fue la segunda transmisión más vista de la semana pasada.

También fue el séptimo juego de la Serie Mundial más visto desde el séptimo de 2017 entre los Dodgers y los Astros de Houston, que promedió 29.07 millones. Fue una mejora del 16% respecto al último séptimo juego, disputado en 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros.

El sexto juego ocupó el cuarto sitio en los ratings de Nielsen. El cuarto juego se situó en el séptimo peldaño, el quinto en el octavo y el tercero en el decimotercero.

En Canadá promedió 11.6 millones de televidentes a través de Sportsnet y TVA Sports en francés. Fue la transmisión en inglés más vista desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010.

En Japón, el promedio fue de 12 millones. El sexto duelo promedió 13.1 millones de televidentes.