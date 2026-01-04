Chivas Femenil inicia el Clausura 2026 con victoria ante San Luis

Chivas Femenil arrancó el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con el pie derecho tras imponerse 2-0 al Atlético de San Luis en el Estadio AKRON, en un partido que dejó sensaciones positivas en el resultado, aunque también evidenció aspectos por ajustar en el funcionamiento colectivo del Rebaño.

El conjunto rojiblanco hizo valer su condición de local y sumó sus primeros tres puntos del certamen gracias a las anotaciones de Jasmine Casarez y Casandra Montero, quienes se convirtieron en las protagonistas de la mañana. En especial, destacó el debut goleador de Casarez con la camiseta tapatía, al marcar el primer tanto del encuentro y abrir el camino hacia la victoria.

Desde el arranque, el duelo se mostró intenso pero carente de claridad. Chivas presentó en su once inicial a tres de los cuatro refuerzos que llegaron para esta campaña, quienes tuvieron la oportunidad de mostrarse desde el silbatazo inicial y dejaron buenas sensaciones individuales.

Sin embargo, al equipo le costó trabajo construir una idea clara de juego en el primer tiempo, con posesiones largas pero poco profundas y dificultades para romper el orden defensivo de las potosinas.

San Luis, por su parte, ofreció muy poco al frente y se enfocó principalmente en cerrar espacios, lo que derivó en un primer tiempo trabado, con pocas opciones de gol. Aun así, las visitantes estuvieron cerca de sorprender en una de sus escasas aproximaciones, obligando a Celeste Espino a realizar una intervención clave que mantuvo el cero en su portería.

Para la segunda mitad, Chivas ajustó líneas y mostró una mejor versión. Poco a poco, las dirigidas por Antonio Contreras se adueñaron del balón y del terreno de juego, encontrando mayor fluidez en su circulación y generando peligro constante sobre el arco rival.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 60, cuando Jasmine Casarez se anticipó a la zaga defensiva visitante y, tras un descuido en la marca, conectó un sólido remate de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes y marcar su primer gol como rojiblanca.

Con la ventaja en el marcador, el Rebaño ganó confianza y controló el ritmo del partido. Las visitantes intentaron reaccionar, pero se toparon con una defensa bien plantada y con una Espino segura bajo los tres postes.

Al minuto 72, llegó el golpe definitivo con Denise Castro enviando un gran servicio al área, que Montero supo aprovechar al contactar el esférico de primera intención, firmando el 2-0 y sellando la victoria para Chivas.

El resultado le permite al Guadalajara comenzar el Clausura 2026 con buenas sensaciones en lo numérico, además de celebrar los aportes inmediatos de sus refuerzos. El próximo sábado 10 de enero, estarán visitando a Cruz Azul a las 15:45 horas.

