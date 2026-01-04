El pelotero Kazuma Okamoto llegó a un acuerdo para un contrato como agente libre de cuatro años y 60 millones de dólares con los Azulejos de Toronto.

Okamoto recibirá un bono por firmar de 5 millones, un salario de 7 millones de dólares este año y 16 millones en cada una de las tres temporadas siguientes.

Okamoto, quien ha sido seleccionado seis veces para el Juego de Estrellas, tiene un promedio de .277 con 248 jonrones y 717 carreras impulsadas en 11 temporadas en la liga japonesa, liderando la Liga Central en jonrones en 2020, 2021 y 2023. Conectó un jonrón contra Kyle Freeland de Colorado para ayudar a Japón a vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Beisbol 2023.

El pelotero de 29 años, quien juega en tercera y primera base, bateó .327 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas en 69 juegos el año pasado para los Yomiuri Giants de la Liga Central. Se lesionó el codo izquierdo mientras intentaba atrapar un lanzamiento en primera base el 6 de mayo cuando colisionó con Takumu Nakano de los Hanshin Tigers, una lesión que dejó a Okamoto fuera de juego hasta el 16 de agosto.

Con el dominicano Vladimir Guerrero Jr., cinco veces All-Star, en primera base, Okamoto posiblemente jugaría principalmente en tercera. Addison Barger tuvo 67 juegos como titular allí el año pasado, Ernie Clement 66, Will Wagner 22, Isiah Kiner-Falefa seis y Buddy Kennedy una.

Barger también juega en el jardín derecho, y la adición de Okamoto podría significar que el venezolano Andrés Giménez se moverá de segunda a campo corto si el agente libre Bo Bichette no vuelve a firmar. Clement y Davis Scheider podrían compartir tiempo en segunda base.

Las habilidades de Okamoto se centran más en la frecuencia con la que logra conectar con potencia, elevando y jalando la pelota con regularidad, en lugar de tener la potencia descomunal de otros bateadores, aunque su potencia bruta sigue siendo superior en comparación con los bateadores de las Grandes Ligas.

