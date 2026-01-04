El futbol sigue en movimiento este domingo 4 de enero de 2026, con partidos que prometen emociones y muchos goles. Podrás disfrutar los encuentros desde la comodidad de tu hogar o en cualquier dispositivo.

Para que no te pierdas a tu equipo favorito, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión. Algunos partidos se verán por televisión abierta, otros en canales de paga y también habrá opciones por streaming, para que elijas la que mejor te convenga.

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

Chivas vs San Luis Femenino | 11:00 | Amazon Prime Video, FOX One, Tubi |

Pumas vs Querétaro | 12:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Necaxa vs Tigres | 16:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Monterrey vs Puebla | 18:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – LaLiga EN VIVO

Sevilla FC vs Levante | 07:00 | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5 |

Real Madrid vs Real Betis | 09:15 | SKY Sports |

Mallorca vs Girona | 11:30 | SKY Sports |

Alavés vs Real Oviedo | 11:30 | SKY Sports |

Real Sociedad vs Atlético de Madrid | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – Premier League EN VIVO

Leeds United vs Manchester United | 06:30 | HBO Max, TNT Sports |

Tottenham vs Sunderland | 09:00 | HBO Max, TNT Sports |

Everton vs Brentford | 09:00 | HBO Max |

Newcastle vs Crystal Palace | 09:00 | FOX One, FOX |

Fulham vs Liverpool | 09:00 | HBO Max |

Manchester City vs Chelsea | 11:30 | FOX One |

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

Lazio vs Napoli | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Fiorentina vs US Cremonese | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Hellas Verona vs Torino | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Inter de Milán vs Bologna | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – Ligue 1 EN VIVO

Olympique de Marsella vs Nantes | 08:00 | FOX One |

Lorient vs Metz | 10:15 | FOX One |

Stade Brestois vs Auxerre | 10:15 | FOX One |

Le Havre AC vs Angers | 10:15 | FOX One |

PSG vs Paris FC | 13:45 | FOX One |

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – Copa Pacífica EN VIVO

Tercer Lugar | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Final | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

