Domingo, 04 de Enero 2026

Deportes | Programación

Futbol hoy 4 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. ESPECIAL / CANVA

El futbol sigue en movimiento este domingo 4 de enero de 2026, con partidos que prometen emociones y muchos goles. Podrás disfrutar los encuentros desde la comodidad de tu hogar o en cualquier dispositivo.

Para que no te pierdas a tu equipo favorito, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión. Algunos partidos se verán por televisión abierta, otros en canales de paga y también habrá opciones por streaming, para que elijas la que mejor te convenga.

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Chivas vs San Luis Femenino | 11:00 | Amazon Prime Video, FOX One, Tubi |
  • Pumas vs Querétaro | 12:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Necaxa vs Tigres | 16:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Monterrey vs Puebla | 18:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – LaLiga EN VIVO

  • Sevilla FC vs Levante | 07:00 | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5 |
  • Real Madrid vs Real Betis | 09:15 | SKY Sports |
  • Mallorca vs Girona | 11:30 | SKY Sports |
  • Alavés vs Real Oviedo | 11:30 | SKY Sports |
  • Real Sociedad vs Atlético de Madrid | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – Premier League EN VIVO

  • Leeds United vs Manchester United | 06:30 | HBO Max, TNT Sports |
  • Tottenham vs Sunderland | 09:00 | HBO Max, TNT Sports |
  • Everton vs Brentford | 09:00 | HBO Max |
  • Newcastle vs Crystal Palace | 09:00 | FOX One, FOX |
  • Fulham vs Liverpool | 09:00 | HBO Max |
  • Manchester City vs Chelsea | 11:30 | FOX One |

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

  • Lazio vs Napoli | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Fiorentina vs US Cremonese | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Hellas Verona vs Torino | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Inter de Milán vs Bologna | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – Ligue 1 EN VIVO

  • Olympique de Marsella vs Nantes | 08:00 | FOX One |
  • Lorient vs Metz | 10:15 | FOX One |
  • Stade Brestois vs Auxerre | 10:15 | FOX One |
  • Le Havre AC vs Angers | 10:15 | FOX One |
  • PSG vs Paris FC | 13:45 | FOX One |

Partidos hoy domingo 04 de enero de 2026 – Copa Pacífica EN VIVO

  • Tercer Lugar | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Final | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

