El futbol sigue en movimiento este domingo 4 de enero de 2026, con partidos que prometen emociones y muchos goles. Podrás disfrutar los encuentros desde la comodidad de tu hogar o en cualquier dispositivo.Para que no te pierdas a tu equipo favorito, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión. Algunos partidos se verán por televisión abierta, otros en canales de paga y también habrá opciones por streaming, para que elijas la que mejor te convenga.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF