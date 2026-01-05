Disfruta la actividad del futbol este lunes 5 de enero de 2026. La jornada ofrece partidos atractivos, con emociones y goles que podrás seguir cómodamente desde tu televisión o en cualquier dispositivo.

Para que no te pierdas ningún detalle, te compartimos los horarios y canales de transmisión de cada encuentro. Hay opciones en televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming, para que elijas la alternativa que mejor se ajuste a ti y sigas a tu equipo favorito.

Partidos hoy lunes 5 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

León vs Cruz Azul | 18:00 | FOX One, Tubi |

Toluca vs Xolos | 18:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Santos vs América | 20:06 | FOX One, Tubi |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

