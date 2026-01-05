Aaron Rodgers lanzó un pase de touchdown de la ventaja a Calvin Austin III con 55 segundos restantes, y los Steelers vencieron a los Ravens 26-24 en el último juego de temporada regular cuando Tyler Loop, de Baltimore, falló un gol de campo de 44 yardas al expirar el tiempo, otorgando a Pittsburgh el título de la AFC Norte.

Pittsburgh (10-7) recibirá a Houston (12-5) en la primera ronda de los Playoffs el lunes 12 de enero, tras un emocionante último cuarto con cuatro cambios de liderazgo, incluyendo tres en los últimos cuatro minutos.

Los Ravens estaban listos para recuperar la ventaja una última vez después de que Lamar Jackson conectara con Isaiah Likely para una ganancia de 28 yardas que puso a los Ravens al alcance de Loop.

La patada del novato nunca tuvo oportunidad, desviándose por la derecha de los postes mientras los Steelers salían al campo para celebrar su primer título de división en cinco años.

Rodgers lanzó para 294 yardas, su mejor marca de la temporada, y su pase de 26 yardas a Austin puso el marcador 26-24. Chris Boswell falló el punto extra, lo que dio a los Ravens la oportunidad de ganar con un gol de campo.

