Suiza se erigió en la primera selección en alcanzar los cuartos de final de la United Cup tras lograr en el partido de dobles, el triunfo ante Italia de la mano de Belinda Bencic que sacó adelante su compromiso individual y luego contribuyó al éxito en el decisivo duelo de parejas.

Suiza, que ya había abatido a Francia, la tercera del Grupo C que juega en Perth, consiguió su objetivo por la vía rápida y se impuso a Italia por 2-1. Belinda Bencic ganó a Jasmine Paolini por 6-4 y 6-3 pero después, Flavio Cobolli equilibró la situación al imponerse al veterano Stanislas Wawrinka por 6-4, 6-7(2) y 7-6(4).

Todo quedó en manos del choque de dobles que necesitó las tres mangas y una hora y 50 minutos de encuentro. El cuadro helvético formado por Belinda Bencic y Jakub Paul tumbaron a Sara Errani y Andrea Vavassori por 7-5, 4-6 y 10-7.

Suiza, con dos victorias, tiene asegurado un lugar en los cuartos de final. Italia y Francia se enfrentarán en la última jornada con la intención de ser uno de los mejores segundos y encontrar una plaza entre los ocho supervivientes en las eliminatorias.

Previamente, Alemania, Canadá y Gran Bretaña ganaron sus respectivos compromisos. Alemania, liderada por Alexander Zverev se impuso por la vía rápida a Países Bajos en el Grupo F, de Sydney. El tercer jugador del mundo venció con rotundidad a Tallon Griekspoor por 7-5 y 6-0 y después, Eva Lys a la neerlandesa Suzan Lamens por 6-2 y 6-2. El dobles impuso el 3-0 para el conjunto germano. Laura Siegemund y Zverev no dieron opción a Demi Schuurs y Griekspoor por 6-3 y 6-2.

Canadá también subrayó su superioridad y se impuso 3-0 a China que encajó su primera derrota. De la mano de Felix Auger Aliassime y Victoria Mboko el equipo norteamericano subrayó las distancias con el cuadro oriental que en su primera fecha ganó a Bélgica.

Aliassime ganó a Zhizhen Zhang por 6-4 y 6-4 y en el individual femenino Victoria Mboko a Lin Zhu CHN por 2-6, 6-2 y 6-0. En el dobles, que supuso el 3-0 para Canadá, el dueto Victoria Mboko y Auger Aliassime ganó a Xiaodi You y Rigele Te por 6-1 y 6-3.

Gran Bretaña tuvo más apuros para imponerse a Japón que encajó su segunda derrota y quedó eliminada. Billy Harris dio a los británicos el punto individual masculino al imponerse a Shintaro Mochizuki jap por 7-6(4), 6-3 pero Naomi Osaka amarró el suyo contra Katie Swan por 7-6(4) y 6-1. El dobles resolvió el choque. Y Olivia Nicholls y Neal Skupski ganaron a Nao Hibino y Yasutaka Uchiyama por 7-5, 4-6 y 10-7. Gran Bretaña y Grecia se disputarán en Perth la clasificación.

