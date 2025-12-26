El pasado mes de octubre, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), dio a conocer que los bancos mexicanos pedirían una identificación a las personas que acudan a sucursales a depositar o retirar dinero en efectivo cuyo monto supere los 140 mil pesos . La medida entraría en vigor el 1 de julio del 2026 y buscaría combatir fraudes y evitar que el dinero sea utilizado en actividades ilícitas.

"Esto va más allá de la regulación y busca no solamente el evitar actividades ilícitas , sino también ayudar a digitalizar la economía y a combatir también el excesivo uso de efectivo , que también se puede utilizar en actividades ilícitas", añadió Romano.

En conferencia de prensa, Romano explicó que el Comité de Asociados aprobó adoptar distintas recomendaciones para fortalecer sus capacidades de previsión de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas con " medidas contundentes, que van más allá del marco regulatorio para poder asegurar la estabilidad y la prioridad del sistema bancario mexicano ", esto para garantizar que el sistema bancario esté mejor protegido y evite que mediante su sistema se conduzcan " actividades ilícitas, incluyendo, pero no solamente, el lavado dinero ".

El presidente refirió que la banca mexicana, a nivel internacional, es uno de los primeros países que adopta una plataforma de intercambio de información en tiempo real para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento a actividades ilícitas por la vía bancaria.

Sobre si existen más casos en la banca mexicana como los de CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa , las tres entidades financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico de fentanilo, Romano dijo que las autoridades del país del norte señalaron que dentro de la investigación " los dos bancos y la casa de bolsa mencionados en la orden del FinCEN son los (únicos) que están ".

Con información de EFE.

