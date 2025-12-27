La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) ha oficializado el calendario de la edición 68 de la Serie del Caribe, que tendrá como sede el Estadio Panamericano de Zapopan. Del 1 al 7 de febrero de 2026, la casa de los Charros de Jalisco recibirá a lo mejor del beisbol invernal en un evento que consolida a Guadalajara como el "salvavidas" de la región.

Esta edición destaca por un cambio significativo en su organización. Originalmente programada para Venezuela, la sede fue trasladada a México debido a complicaciones logísticas y políticas en el país sudamericano. Ante la ausencia confirmada de la novena venezolana, el torneo contará con un formato inédito de cinco equipos: los campeones de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, acompañados por dos representativos locales, campeón y subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico.

La ruta al título

El certamen arrancará el domingo 1 de febrero con una doble cartelera de alto voltaje. A las 13:00 horas, México Verde se medirá ante Puerto Rico, mientras que a las 19:30 horas, tras la ceremonia inaugural, México Rojo debutará frente a la potencia de República Dominicana.

La fase preliminar de "todos contra todos" se mantendrá hasta el jueves 5 de febrero. Los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales el viernes 6, bajo un esquema de eliminación directa (1.º vs 4.º y 2.º vs 3.º). La gran Final está pactada para el sábado 7 de febrero a las 19:00 horas.

Un escenario de clase mundial

El Estadio Panamericano, con capacidad para 16 mil 500 aficionados, reafirma su estatus como recinto internacional. Con experiencia previa en el Clásico Mundial de Beisbol y el Premier12, el inmueble ya conoce lo que es albergar una Serie del Caribe "emergente", tal como sucedió en 2018.

Para los aficionados interesados en asistir, los organizadores han habilitado la venta de "carnets" o abonos que incluyen los 13 juegos del torneo, con precios que oscilan desde los 3 mil 770 pesos en la zona de bleachers hasta los 28 mil 600 pesos en áreas VIP.

La venta de boletos individuales se espera para las semanas previas al evento a través de plataformas digitales oficiales.

Con este anuncio, Jalisco se prepara para vivir una semana de pasión beisbolera, buscando que la corona se quede en casa tras el dominio reciente de las potencias caribeñas.

