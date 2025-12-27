La Liga MX se prepara para un cambio en el Clausura 2026. Con la presión del calendario por la Copa Mundial de 2026, el futbol mexicano ha decidido sacrificar uno de sus formatos más polémicos de los últimos años. Este torneo no solo será el más rápido de la época reciente, sino el más complicado: el margen de error ha desaparecido.El formato de Play-In se instauró en mayo de 2023, como el sucesor del Repechaje que revivió durante la pandemia de COVID-19. Su objetivo era reducir el número de clasificados (de 12 a 10) para subir la competitividad, manteniendo la emoción de la eliminación directa antes de la Liguilla.Sin embargo, tras casi tres años de vigencia, la urgencia de liberar el calendario para la FIFA en mayo de 2026 forzó su eliminación definitiva para el semestre que está por iniciar.Para el torneo que comenzará el próximo 9 de enero, la Liga MX vuelve a sus bases, lo que afectará directamente en la planeación de los clubes:Los duelos como el Xolos vs América o el Chivas vs Pachuca dejan de ser "partidos de preparación" y se convierten en puntos de oro desde el arranque del torneo. En un torneo de 17 fechas sin Play-In, dejar ir unidades en enero suele pagarse con la eliminación antes de mayo.El balón rodará el viernes 9 de enero y, desde ese primer minuto, la presión será máxima para los 18 equipos que buscan uno de los tan solo ocho boletos disponibles a la fiesta grande.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF