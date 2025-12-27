La Liga MX se prepara para un cambio en el Clausura 2026. Con la presión del calendario por la Copa Mundial de 2026, el futbol mexicano ha decidido sacrificar uno de sus formatos más polémicos de los últimos años. Este torneo no solo será el más rápido de la época reciente, sino el más complicado: el margen de error ha desaparecido.

Llega el fin de una era, adiós al Play-In

El formato de Play-In se instauró en mayo de 2023, como el sucesor del Repechaje que revivió durante la pandemia de COVID-19. Su objetivo era reducir el número de clasificados (de 12 a 10) para subir la competitividad, manteniendo la emoción de la eliminación directa antes de la Liguilla.

Sin embargo, tras casi tres años de vigencia, la urgencia de liberar el calendario para la FIFA en mayo de 2026 forzó su eliminación definitiva para el semestre que está por iniciar.

Así será la nueva Liguilla (o la vieja)

Para el torneo que comenzará el próximo 9 de enero, la Liga MX vuelve a sus bases, lo que afectará directamente en la planeación de los clubes:

Solo tendrán la oportunidad ocho equipos: A diferencia de torneos anteriores donde ser el lugar 10 te permitía soñar con el título, ahora el "muro" está en el octavo puesto. Quien termine en el lugar 9 el próximo mayo, comenzará antes las vacaciones.

El Play-In permitía a los equipos tener un partido extra para corregir una mala fase regular. En el Clausura 2026, la Liguilla será directa desde Cuartos de Final. Dato: La última vez que la Liga MX operó sin algún tipo de repesca o Play-In fue antes de la pandemia, buscando premiar la regularidad por encima del espectáculo previo.

La Jornada 1: El primer paso de una carrera corta

Los duelos como el Xolos vs América o el Chivas vs Pachuca dejan de ser "partidos de preparación" y se convierten en puntos de oro desde el arranque del torneo. En un torneo de 17 fechas sin Play-In, dejar ir unidades en enero suele pagarse con la eliminación antes de mayo.

El balón rodará el viernes 9 de enero y, desde ese primer minuto, la presión será máxima para los 18 equipos que buscan uno de los tan solo ocho boletos disponibles a la fiesta grande.

Calendario de partidos J1 - Clausura 2026, Liga MX

Viernes 9 de enero

Xolos vs América | 21:00 | Estadio Caliente

Atlas vs Puebla | 21:00 | Estadio Jalisco

Mazatlán vs Juárez | 21:00 | Estadio El Encanto

Sábado 10 de enero

Chivas vs Pachuca | 17:00 | Estadio AKRON

León vs Cruz Azul | 19:00 | Estadio León

Santos vs Necaxa | 19:00 | Estadio TSM

Monterrey vs Toluca | 21:00 | Estadio BBVA

Domingo 11 de enero

Pumas vs Querétaro | 12:00 | Estadio Olímpico Universitario

San Luis vs Tigres | 19:00 | Estadio Alfonso Lastras

