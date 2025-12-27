El último sábado del año tiene reservada una de las peleas más esperadas del boxeo mundial: el mexicano David Picasso se medirá ante el “Monstruo” japonés Naoya Inoue por el campeonato indiscutido del peso supergallo.

El japonés parte como favorito para retener los cinturones (FIB, CMB, OMB y AMB), pero el mexicano cuenta con ventaja en estatura y alcance, características que permiten pensar en una estrategia capaz de llevarlo a la victoria.

El “Rey” Picasso posee un peligroso gancho al hígado y hay momentos en los que Inoue relaja la defensa, lo que podría abrir una oportunidad, como en su momento la aprovecharon Luis “Pantera” Nery y Ramón Cárdenas, quienes lograron derribarlo con izquierdazos, aunque a la postre terminaron derrotados en peleas por los mismos campeonatos que hoy estarán en juego.

Será un duelo de peleadores invictos en Riad, Arabia Saudita. Inoue llega con marca de 31-0 (27 nocauts), mientras que Picasso registra 32-0-1 (17 nocauts).

Ambos pugilistas se vieron las caras ayer durante la ceremonia de pesaje. Inoue marcó 121.5 libras (55.11 kilos), en tanto que Picasso detuvo la báscula en 121.1 (54.93 kilos), ambos dentro del límite de la división (122 libras/55.3 kilos).

“Dieciocho años de carrera me respaldan, llorando, entrenando, rompiendo mi cuerpo para ser mejor cada día, y vamos a ganar. Quiero que confíen en mí, estoy agradecido por el apoyo. Voy a pelear por mis colores, por mi país, y esta bandera me respalda”, dijo Picasso después del careo.

La función “Ring V: Noche de los Samuráis” será transmitida por DAZN en modalidad PPV a partir de las 2:00 horas (tiempo del centro de México). Se espera que la pelea entre Inoue y Picasso comience alrededor de las 7:00.

Cartelera completa en la Mohammed Abdo Arena de Riad

Naoya Inoue vs. Alan David Picasso, pelea por los campeonatos mundiales CMB, AMB, FIB y OMB de peso supergallo.

Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández, pelea en peso supergallo.

Taiga Imanaga vs. Eridson García, pelea en peso superpluma.

Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana, pelea en peso supergallo.

Se suspende pelea de Willibaldo García vs. Kenshiro Teraji

En la misma función estaba programado que el mexicano Willibaldo García realizara la primera defensa del campeonato supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente al japonés Kenshiro Teraji; sin embargo, un malestar estomacal del campeón obligó a la suspensión del combate.