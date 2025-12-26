¿Quién es "El Mochaorejas" y hace cuántos años está preso?

Daniel Arizmendi López, mejor conocido como "El Mochaorejas", y su hermano, Aurelio Arizmendi López, fueron detenidos en la Ciudad de México en 1998, acusados por cinco secuestros ocurridos entre 1996 y 1997, por los cuales habrían cobrado rescates por un total de 10 millones de dólares y 8 millones de pesos, de acuerdo con la sentencia de amparo dictada por el Tribunal Colegiado.

"El Mochaorejas" fue señalado como el líder de una banda de secuestradores y se le investigó por diferentes crímenes como secuestro y tentativa de este mismo delito .

Se le dictó sentencia por los delitos de homicidio doloso y secuestro, los cuales realizaban él y su banda. Se le llama "El Mochaorejas" porque, luego de las investigaciones realizadas por la autoridades, se aseguró que mutilaba las orejas a sus víctimas para enviarlas a sus familias como forma de presión para que pagaran grandes cantidades de dinero.

La absolución del Mochaorejas

El pasado 24 de diciembre, una jueza federal absolvió a Daniel Arizmendi López del delito de secuestro. Declaró compurgada la pena de ocho años de prisión que le fue impuesta por delincuencia organizada, dentro de la causa penal 2/2024.

La resolución fue emitida por Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México. El fallo representa un revés para la acusación en este proceso específico, aunque no implica la liberación de Arizmendi López.

En relación con el delito de privación ilegal de la libertad analizado en esta causa, la jueza determinó que las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditaron de manera suficiente la responsabilidad penal de Arizmendi López y sus coacusados. En su resolución, señaló que no se demostraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para sustentar la acusación, por lo que, bajo el principio constitucional de presunción de inocencia y al recaer la carga probatoria en la parte acusadora, dictó sentencia absolutoria .

Respecto a la condena de ocho años por delincuencia organizada, Duarte Cedillo estableció que la pena ya fue cumplida, al considerar que Arizmendi López ha permanecido privado de la libertad desde el 7 de enero de 1998 (27 años) , fecha en la que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación.

