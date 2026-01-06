Renata Zarazúa inicia el 2026 con un triunfo

La mexicana Renata Zarazúa logró un meritorio triunfo, el primero del 2026, en el torneo de Auckland, Nueva Zelanda, al imponerse en tres sets a la estadounidense Sloane Stephens por 7-5, 4-6 y 6-2 y alcanzar la segunda ronda.

Por segunda vez Zarazúa gana a Stephens (la primera fue en 2020 en Acapulco).

Zarazúa tardó dos horas y media en cerrar el triunfo y evitar la reacción de la norteamericana, que mejoró en el segundo parcial.

Renata Zarazúa, 77 del ránking femenino, logró su segunda victoria ante una campeona de Grand Slam después de Madyson Keys en agosto pasado, sobre tierra. Ahora eliminó a Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos en el 2017.