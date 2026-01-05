El secreto a voces por fin se confirmó. Chivas hizo oficial la salida de Alan Mozo, quien dejará al Rebaño Sagrado después de siete torneos defendiendo la camiseta rojiblanca. Su próximo destino será con Pachuca en calidad de préstamo, poniendo fin -al menos de manera temporal- a su etapa con el Guadalajara.

Mozo llegó al Rebaño para el Apertura 2022 y rápidamente se convirtió en un elemento clave por la banda derecha. Durante varios torneos fue titular indiscutible, aportando intensidad, recorrido y profundidad ofensiva, cualidades que lo llevaron a consolidarse en el once titular. Uno de los momentos más destacados de su paso por el club fue la final del Clausura 2023, en la que fue parte fundamental del equipo que peleó el título de la Liga MX.

No obstante, su protagonismo fue disminuyendo con el paso del tiempo. En el último torneo, el lateral no logró mostrar su mejor versión, en gran parte debido a una lesión que lo mantuvo fuera de actividad por más de un mes, afectando su continuidad y ritmo futbolístico.

Durante su ausencia, su lugar fue ocupado principalmente por Richard Ledezma, quien llegó en la campaña anterior y fue habilitado para jugar como lateral, y posteriormente por el jugador de fuerzas básicas Miguel Gómez, mismo que tuvo la oportunidad de sumar minutos y experiencia en el primer equipo.

Ahora, Alan Mozo vestirá la casaca de los Tuzos, en busca de retomar regularidad y protagonismo en el futbol mexicano. Su salida añade un ingrediente especial al arranque del próximo torneo, ya que Chivas y Pachuca se enfrentarán en el Estadio AKRON por la jornada 1 del Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero a las 17:00 horas, duelo en el que Mozo podría medirse ante su exequipo apenas en el inicio de su nueva etapa.

Te puede interesar: Detienen a tres personas en la colonia Arboledas del Sur

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB