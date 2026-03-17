El delantero de Chivas, Ángel Sepúlveda, reconoció que su llegada al equipo no solo responde a lo futbolístico, sino también a un rol de liderazgo, especialmente para acompañar el crecimiento del joven atacante Armando “Hormiga” González.

Sepúlveda fue claro al señalar que, desde antes de concretarse su regreso al Rebaño, sabía del buen momento que atravesaba el juvenil, por lo que asumió con naturalidad la responsabilidad de guiarlo.

“Desde el momento en que se gestiona mi llegada, yo sabía que estaba Armando y que venía haciendo bien las cosas. Es un gran compañero; sabe que está iniciando en esta carrera tan difícil. Está dispuesto a aprender y a aportar, y en lo que uno pueda ayudarle, para eso me trajeron, eso está claro: acepté ese rol”, explicó.

A pesar de asumir ese papel, el atacante dejó en claro que su ambición competitiva sigue intacta , pues busca minutos y protagonismo dentro del equipo dirigido por Gabriel Milito.

“Uno quiere protagonismo, quiere jugar, y vengo empujando a eso. Los minutos te los ganas en el día a día, en los entrenamientos, y trato de aprovecharlos de la mejor manera”, añadió.

Sepúlveda mantiene ambición y destaca a la “Hormiga”

Sobre la “Hormiga”, Sepúlveda no escatimó en elogios, destacando sus cualidades dentro del área y su mentalidad.

“Es nuestra referencia, la cara del gol. Dentro del área no lo puedes marcar; tiene ese olfato goleador y sabe estar en el momento justo. Con 22 años viene mejorando mucho, es disciplinado y trabajador, algo que pocas veces se ve en jugadores jóvenes, especialmente en un club como Chivas. Está preparado y nos va a dar muchas alegrías”, afirmó.

Por otro lado, el delantero también habló de su situación personal y del sueño de representar a México en un Mundial , reconociendo que no baja los brazos pese a la competencia.

“Todos soñamos con jugar un Mundial, y más en tu país. Es algo indescriptible. Yo vengo a sumar y, mientras esa ‘velita’ siga encendida, voy a seguir luchando, hasta que Javier Aguirre me diga que no cuenta conmigo”, comentó.

Finalmente, Sepúlveda destacó su crecimiento reciente tras recuperar ritmo de juego, luego de haber pasado varios meses sin actividad completa.

“Al principio no estaba en mi mejor nivel, esa era la realidad, pero hoy puedo decir que estoy mejorando y creciendo. Llegué con poco ritmo, con varios meses sin jugar 90 minutos, pero voy de menos a más. Espero ese llamado y, si no llega, encantado de estar en Chivas para la liguilla, donde nos jugamos mucho”, concluyó.

SV