Airbnb ofrece hospedaje en el Estadio Azteca con Hugo Sánchez como anfitrión

A través de redes sociales oficiales, Hugo Sánchez Márquez invita a pasar una o varias noches hospedado dentro del Estadio Azteca de la Ciudad de México en una colaboración con Airbnb que estará disponible a partir del próximo lunes 23 de marzo.

Esto viene incluido en tu hospedaje en el Estadio Azteca

El recinto ofertado cuenta con dos habitaciones, tres camas (una matrimonial y una litera) y un baño; instalaciones disponibles para cuatro huéspedes y ofrecidas por un tal Hugo Sánchez, que es un colaborador de Airbnb con apenas un mes de experiencia y que ofrece las siguientes amenidades y servicios:

Un recorrido VIP por algunas áreas del legendario Estadio de la Ciudad de México, nombre que recibirá el Coloso de Santa Úrsula para el Mundial 2026

por algunas áreas del legendario nombre que recibirá el para el Una convivencia con el exdelantero del Real Madrid en la Tribuna de Hugol donde se otorgarán los secretos para dominar el movimiento de Chilena, podrás jugar futbolito y hasta videojuegos de futbol, además de escuchar anécdotas de los partidos icónicos de Hugo Sánchez

en la donde se otorgarán los secretos para dominar el movimiento de Chilena, podrás jugar futbolito y hasta videojuegos de futbol, además de escuchar anécdotas de los partidos icónicos de Hugo Sánchez Comidas deliciosas inspiradas en los sabores de México que preparará la chef Fernanda, anfitriona de servicios de Airbnb

que preparará la chef Fernanda, anfitriona de servicios de Airbnb Pasar la noche en una suite de lujo dentro del Estadio de la Ciudad de México para despertarte con una vista impresionante de la cancha

para despertarte con una vista impresionante de la cancha Una Experiencia Airbnb en La Tribuna de Hugol organizada por Fuega Lab en la que podrás personalizar tus equipos de futbol

organizada por Fuega Lab en la que podrás ¡Asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA el 11 de junio de 2026! Aunque posteriormente se aclara que los costos de traslado y boletaje para el partido no están incluidos

De acuerdo con el video compartido por Hugo Sánchez, el espacio está decorado con distintos motivos en torno al futbol y se encuentran algunas estatuillas icónicas del delantero mexicano como el Botín de Oro o un trofeo con la chilena letal del mexicano. Además, se pueden ver diversas playeras de futbol de los equipos en los que compitió.

Sí, sí… un Airbnb normal… dentro del Estadio de la Ciudad de México y el anfitrión soy yo.

Puedes reservar el 23 de marzo | 11 a.m. (hora CDMX) en https://t.co/rmL03izeWH pic.twitter.com/13BbS5X9Xc— Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) March 17, 2026

Como último detalle, una de las paredes tiene un mensaje que rememora un pasado incómodo de la Selección Mexicana; al entrar puedes leer la leyenda "No era penal" en referencia a una derrota ocurrida en el Mundial de 2014.

Cabe destacar que el precio por noche aún para este Airbnb aún no ha sido revelado.

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OB