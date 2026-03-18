Airbnb ofrece hospedaje en el Estadio Azteca con Hugo Sánchez como anfitrión

A través de redes sociales oficiales, Hugo Sánchez Márquez invita a pasar una o varias noches hospedado dentro del Estadio Azteca de la Ciudad de México en una colaboración con Airbnb que estará disponible a partir del próximo lunes 23 de marzo.El recinto ofertado cuenta con dos habitaciones, tres camas (una matrimonial y una litera) y un baño; instalaciones disponibles para cuatro huéspedes y ofrecidas por un tal Hugo Sánchez, que es un colaborador de Airbnb con apenas un mes de experiencia y que ofrece las siguientes amenidades y servicios:De acuerdo con el video compartido por Hugo Sánchez, el espacio está decorado con distintos motivos en torno al futbol y se encuentran algunas estatuillas icónicas del delantero mexicano como el Botín de Oro o un trofeo con la chilena letal del mexicano. Además, se pueden ver diversas playeras de futbol de los equipos en los que compitió. Como último detalle, una de las paredes tiene un mensaje que rememora un pasado incómodo de la Selección Mexicana; al entrar puedes leer la leyenda "No era penal" en referencia a una derrota ocurrida en el Mundial de 2014.Cabe destacar que el precio por noche aún para este Airbnb aún no ha sido revelado.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB