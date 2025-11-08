Chivas enfrentará a Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025

El duelo entre dos de los equipos más grandes del país está confirmado. Chivas se medirá ante Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, una serie que promete intensidad, historia y grandes emociones.

El conjunto rojiblanco, que cerró la fase regular en la sexta posición, regresa a la liguilla directa después de dos torneos de ausencia, mientras que la Máquina, que llegó a la última jornada con la posibilidad de cerrar como líder general, se tuvo que conformar con el tercer lugar tras caer 3-2 ante Pumas.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llegaba a la fecha 17 dependiendo de sí mismo para terminar como líder del torneo. Sin embargo, el tropiezo en el estadio Cuauhtémoc cambió por completo el panorama. Pumas aprovechó la desventaja numérica de los celestes y les impidió que amarraran la cima, relegándolo al tercer sitio con 35 puntos, por detrás de Toluca y Tigres.

Del otro lado, el Guadalajara tuvo un cierre ascendente bajo el mando de Gabriel Milito. Con una ofensiva renovada y la confianza recuperada, las Chivas aseguraron el sexto lugar con 29 unidades, lo que les permitió evitar la fase de play-in y regresar a la fase final por la puerta grande.

El buen momento de jugadores como Armando “Hormiga” González, campeón de goleo, le dan al Rebaño un impulso anímico clave rumbo a la serie ante los celestes.

El partido de Ida se disputará en el estadio Akron, donde los rojiblancos buscarán sacar ventaja ante su afición, mientras que la vuelta se jugará en la capital, donde la Máquina intentará imponer su condición de local y hacer valer la regularidad que mostró durante todo el torneo.