El torneo Apertura 2025 concluyó con un triple empate en la cima de la tabla de goleo. Paulinho (Toluca), Armando González (Chivas) y Joao Pedro (Atlético de San Luis) finalizaron con 12 anotaciones cada uno, tras una competencia intensa que se definió hasta la Jornada 17.

El delantero de Chivas, Armando González, tuvo una actuación destacada en el área rival. Inició su cuenta con un doblete frente a San Luis en la Jornada 3 y continuó con anotaciones ante Xolos (J6), América (J8) y Necaxa (J10).

Posteriormente volvió a marcar frente a Pumas (J12) y Mazatlán (J13). Su mejor actuación llegó en el Clásico Tapatío, donde firmó un hat-trick frente al Atlas en la Jornada 15. Cerró su registro con goles ante Pachuca (J16) y Rayados (J17).

De igual manera, Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis) fueron dos de los máximos goleadores del Apertura 2025 gracias a su regularidad durante el torneo. Paulinho destacó con 12 tantos, incluyendo un hat-trick ante Rayados y varios dobletes clave. Joao Pedro también alcanzó 12 goles, con múltiples dobletes a lo largo del certamen y un cierre efectivo frente a Tigres en la última jornada.

Forma parte de la historia de Chivas

Con el campeonato de goleo obtenido por la “Hormiga”, el juvenil rojiblanco se convirtió en el séptimo futbolista en conseguir el título de goleo en la historia del Guadalajara, además de establecerse como el cuarto jugador en coronarse campeón con el Rebaño Sagrado en la era de los torneos cortos.

Durante la época del Campeonísimo, Chivas tuvo tres campeones de goleo: Adalberto “Dumbo” López (21 goles en 1953-54), Crescencio “Mellone” Gutiérrez (19 en 1956-57) y Salvador Reyes (21 en 1961-62).

Tres figuras de Chivas lograron títulos de goleo en torneos cortos. Alan Pulido cerró su primera etapa con el club como campeón en el Apertura 2019, tras anotar 12 goles y un cierre brillante con cinco tantos en las últimas tres jornadas.

Javier “Chicharito” Hernández también se despidió como campeón en el Bicentenario 2010, con 10 anotaciones antes de partir al Manchester United. Por su parte, Omar Bravo rompió una sequía de más de 40 años sin campeones rojiblancos al conquistar el título en el Clausura 2007, con 11 goles.

