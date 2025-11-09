Hawks cortan la racha de Doncic y los Lakers

Los Hawks, sin cuatro titulares, cortaron la racha de cinco victorias consecutivas de los Lakers, también con muchas bajas, y les doblegaron 122-102 en una noche en la que el esloveno Luka Doncic, que promediaba 40 puntos este curso, se quedó en 22.

Atlanta no podía contar con Trae Young, Kristaps Porzingis, Luke Kennard, Nickeil Alexander-Walker ni Jalen Johnson, pero disputaron un gran partido en casa para frenar el buen momento de Los Ángeles.

Mouhamed Gueye firmó el mejor partido de su carrera, con 21 puntos y cuatro de cinco en triples, apoyado por 19 puntos del francés, nacido en Málaga, Zaccharie Risacher. Además, Asa Newell y Vit Krejci aportaron 17 puntos cada uno saliendo del banquillo para el equipo de Quin Snyder.

Los Hawks equilibraron su balance (5-5), mientras que los Lakers perdieron el tercer partido de una temporada en la que ganaron siete.

Frenaron el gran momento de Luka Doncic, que se quedó en 22 puntos, cinco rebotes y once asistencias, tras promediar casi un triple doble de cuarenta puntos por encuentro.

Los Lakers arrancaron su gira por el Este sin poder contar con LeBron James, que sigue sin debutar en esta temporada al convivir con problemas de ciática. Se espera que el número 23, de 40 años, regrese en unas dos semanas.

Los angelinos visitarán ahora a los Charlotte Hornets.