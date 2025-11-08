El Club Deportivo Guadalajara vivió una tarde redonda. Las Chivas derrotaron con autoridad 4-2 a Monterrey en el Estadio AKRON, en un duelo donde Armando González se consolidó como gran candidato al título de goleo al llegar a 12 anotaciones en el torneo, mientras que Javier “Chicharito” Hernández volvió a marcar después de nueve meses sin hacerlo, provocando la euforia de la afición rojiblanca.

A pesar de ya tener la clasificación asegurada a los Cuartos de Final, el Guadalajara no se guardó nada. Supo neutralizar a los mejores elementos de Rayados y, además, fue preciso a la hora de atacar. Inspirados con la canción de Dragon Ball, misma que ya se convirtió en cábala del equipo y que se hace escuchar previo al inicio del partido, los rojiblancos fueron amplios dominadores sobre el terreno de juego.

Con la misión de conseguir el título de goleo, a la “Hormiga” González se le pudo ver muy participativo buscando los tantos que lo convirtieran en campeón de goleo, sin embargo, también se pudo notar cierta presión a la hora de definir frente al arco. En todo el cotejo, el juvenil presentó hasta ocho tiros a portería, pero la desesperación de alcanzar el objetivo impidió que tuviera mayor contundencia.

La fiesta rojiblanca comenzó con gol de Efraín Álvarez, quien aprovechó una mala salida de Rayados para robar el balón y anotar al minuto 10. Instantes después, al 22’, se sumó Armando para sacar un testarazo que duplicó la ventaja local y significó su doceava anotación en la campaña, igualando a Omar Bravo y Alan Pulido como los máximos goleadores de las Chivas en fase regular de torneos cortos.

Ante un endeble conjunto regio que se mostró desconectado y con poca claridad en su juego, el Rebaño no dejó de insistir a la ofensiva y su esfuerzo dio fruto nuevamente con Roberto “Piojo” Alvarado aprovechando un centro preciso de Richard Ledezma y, de primera intención, mandó el esférico al fondo de las redes al 30’.

En la segunda mitad, el conjunto tapatío continuó propositivo en el ataque, no obstante, sus remates ya no fueron tan certeros. Con ímpetu, González intentó concretar la diana que le permitiera acercarse al título de goleo en solitario, pero falló en su misión. Mientras que, jugadoras como “Piojo” Alvarado y Efraín tampoco tuvieron éxito en el último toque.

Rumbo a la recta final, el Rebaño arriesgó su cómoda ventaja, luego de que Monterrey adelantara sus líneas para presionar en la parte baja rojiblanca. Bastaron dos zapatazos para que los albiazules lograran recortar distancias.

Primero fue Roberto de la Rosa, quien no desaprovechó un error defensivo para marcar al 72’. Después, de larga distancia, Sergio Canales anotó el segundo de los visitantes al 80, metiéndole dramatismo al cierre del juego.

En uno de los momentos de mayor tensión para el Guadalajara, apareció “Chicharito” Hernández para brindar tranquilidad. Con escasos minutos en la cancha, el delantero logró finiquitar el juego con un gol de cabeza al 94’, haciendo estallar en algarabía a todo el recinto rojiblanco.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gabriel Milito llegó a 29 puntos quedándose con el sexto lugar y estará a la espera de conocer a su rival en los Cuartos de Final.

ALINEACIONES

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

23. Daniel Aguirre

3. Gilberto Sepúlveda

21. José Castillo

5. Bryan González

MEDIOS

6. Omar Govea

28. Fernando González (56’ 15. Erick Gutiérrez)

37. Richard Ledezma (62’ 24. Miguel Gómez)

DELANTEROS

25. Roberto Alvarado (62’ 226. Santiago Sandoval)

34. Armando González

10. Efraín Álvarez (81’ 14. Javier Hernández)

D.T. Gabriel Milito

MONTERREY

PORTERO

25. Santiago Mele

DEFENSAS

21. Luis Reyes (85’ 3. Gerardo Arteaga)

4. Víctor Guzmán

93. Sergio Ramos

13. Carlos Salcedo (60’ 31. Michell Rodríguez) (66’ 27. Roberto de la Rosa)

33. Stefan Medina

MEDIOS

5. Fidel Ambríz

10. Sergio Canales

14. Erick Aguirre

DELANTEROS

17. Jesús Corona (60’ 9. Anthony Martial)

7. Germán Berterame

D.T. Domenec Torrent

SV