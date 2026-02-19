Chivas enfrenta doble desafío ante Cruz Azul en el Cuauhtémoc

Guadalajara tendrá este sábado un doble desafío: medirse ante uno de los equipos más sólidos del torneo, Cruz Azul, y hacerlo en un estadio que no cuenta con las mejores condiciones. Con antecedentes recientes poco favorables y frente a un rival que vive un gran momento futbolístico, el Rebaño buscará romper la hegemonía celeste y superar una de las aduanas más complejas del campeonato.

El conjunto rojiblanco se enfrentará por primera vez en el certamen a uno de los punteros , un rival que, además, se le ha complicado en los últimos antecedentes. La Máquina atraviesa un gran momento futbolístico y ha demostrado solidez tanto en defensa como en ataque, factores que la han colocado entre los equipos más consistentes del semestre.

Las estadísticas tampoco favorecen al Rebaño en condición de visitante. Chivas acumula cinco derrotas consecutivas frente a Cruz Azul fuera de casa y no ha logrado imponerse en sus últimas cinco visitas al conjunto celeste. A ello se suma la reciente eliminación en los cuartos de final del semestre pasado, cuando cayó 3-2 en el marcador global.

La visita de Chivas a la casa de Cruz Azul no solo estará marcada por los antecedentes negativos del conjunto rojiblanco en territorio celeste, sino también por las condiciones recientes del inmueble que albergará el encuentro.

El partido se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, cancha que fue sometida a una remodelación hace aproximadamente dos meses . La renovación forma parte del proyecto para convertirlo en posible centro de entrenamiento de la FIFA rumbo a la Copa del Mundo.

Los trabajos incluyeron la sustitución total del césped y la instalación de un nuevo sistema de drenaje. Se optó por un pasto híbrido que, sin embargo, no estuvo en óptimas condiciones al inicio del torneo, situación que generó críticas y cuestionamientos debido al estado de la superficie.

Aunque actualmente el terreno de juego presenta mejoría, la directiva del Puebla y el Gobierno del Estado continúan con labores para dejar el inmueble en condiciones ideales. Como parte de ese proceso, previo al compromiso de este sábado arribará a la ciudad un grupo de especialistas que realizará un diagnóstico técnico y supervisará las tareas de rehabilitación.

Entre las acciones contempladas se encuentran la sustitución de capas deterioradas, la nivelación del terreno, ajustes en el drenaje y el fortalecimiento del pasto. El objetivo es garantizar una superficie segura y de alto nivel, con la meta de alcanzar el cien por ciento de sus condiciones óptimas hacia finales de abril.

Ante este panorama, Guadalajara disputará el encuentro en un estadio que sigue en proceso de adecuación , un factor adicional que añade incertidumbre al compromiso, aunado a que el conjunto rojiblanco tendrá que poner fin a la hegemonía del cuadro cementero.

SV