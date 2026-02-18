Champions League deja festival ofensivo y tres equipos sin gol

La ida de los Playoffs de Champions League es historia. Este miércoles, ocho equipos más escribieron el primer capítulo de sus respectivas llaves , en las que hubo sorpresas y encuentros plagados de goles, sabiendo que es la primera eliminatoria y nadie quiere irse a casa aún sin trascender más en el máximo torneo de clubes.

En total, en esta primera vuelta previa a los Octavos de Final, cayeron 34 goles en los ocho cotejos, con solo un partido de un gol y tres equipos que no lograron marcar: Benfica, Atalanta y Olympiacos; pero los resultados por la mínima o 2-0 dejan el futuro aún en el aire de cara a los partidos de vuelta de la próxima semana.

Bodo/Glimt vence al Inter

El Bodo/Glimt dio la mayor sorpresa en la ida de los Playoffs de la Champions League al vencer 3-1 en casa al Inter y seguir con su cuento de Cenicienta en el certamen, donde ya vencieron al Manchester City y al Atlético de Madrid en las últimas jornadas de la Fase de Liga.

Los noruegos tomaron la ventaja gracias a Sondre Brunstad, a los 20 minutos del partido, con una gran jugada por el centro del área, cuando ambos clubes ya tenían llegadas a las áreas. La igualdad se dio al minuto 30’, por conducto de Francesco Pio, al encontrar el balón en el área chica después de un rebote.

Los italianos tuvieron oportunidades para darle la vuelta al marcador, pero la puntería y el poste no estuvieron de su lado. En la segunda mitad, una pérdida del Inter hizo que el balón llegara rápido a los pies de Jens Hauge, y el dorsal 10 amarillo sacó un potente disparo para vencer a Yann Sommer al 61’. Aprovecharon el impacto anímico para asociarse y marcar en una gran jugada firmada por Kasper Hogh. Así, el club con valor de 666 millones de euros tendrá que remontarle al de 57 millones para sobrevivir en Champions.

Newcastle va por el trámite en la vuelta

El Newcastle llegó a Bakú con la idea de cerrar la eliminatoria desde el partido de ida y se sirvieron con la cuchara grande ante el Qarabag, ganando 1-6 para tener prácticamente amarrado el primer boleto a Octavos de Final de su historia en Champions League.

En el festín inglés, Anthony Gordon fue el más satisfecho al marcar un póker. Comenzó desde temprano, con anotación al minuto 3, siguiendo la tendencia de los partidos del martes con goles de vestidor. El segundo tanto lo firmó Malick Thiaw de cabeza, apenas cinco minutos después.

Otra ráfaga de goles vino pasada la media hora de juego, en la que el portero Mateusz Kochalski ya era el héroe. Gordon marcó el tercero desde los once pasos al 32’ y, de inmediato, aprovecharon un error en la reanudación de los azerbaiyanos para el 0-4; pero se irían con la manita completa al descanso por un penal en el agregado convertido por Gordon para su cuarto festejo de la noche.

En la segunda mitad, con el partido ya liquidado y la llave sentenciada, Jacob Murphy puso el sexto gol. El gol de la honra del Qarabag, el primer equipo de su país que superó la primera fase de Champions, fue de Elvin Jafarguliyev a los diez minutos de iniciado el complemento.

Leverkusen tendrá ventaja en casa

En Grecia, el Bayer Leverkusen cobró venganza de la derrota en la Fase de Liga ante el Olympiacos y, por el mismo 2-0 con el que los helénicos consiguieron los tres puntos, los germanos ahora sacaron la ventaja en el mismo escenario, con Patrik Schick usando la capa de héroe al marcar doblete.

Ambas escuadras generaron peligro desde el comienzo, con intentos de Ibrahim Maza y Ernest Poku del lado de las aspirinas, que tuvieron las más claras. Para los locales, Gelson Martins también tuvo una ocasión con un disparo, pero el grito de gol fue ahogado por el guardameta Janis Blaswich.

En el segundo tiempo apareció Schick con un contragolpe letal para tomar la ventaja y, como vendaval, en cuestión de tres minutos cayó el segundo, con un cabezazo en un tiro de esquina para poner el marcador definitivo en el estadio Georgios Karaiskakis.

