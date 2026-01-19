Chivas, el reto de sobrevivir como visitante previo al Clásico Nacional

Chivas enfrentará un periodo clave lejos de casa que pondrá a prueba el buen momento que atraviesa el conjunto rojiblanco. El Guadalajara estará 29 días sin jugar en el Estadio AKRON , una pausa que se combina con el parón de la Liga MX debido a los compromisos amistosos de la Selección Mexicana y con una agenda que lo obliga a disputar dos jornadas consecutivas como visitante.

Será hasta la segunda semana de febrero cuando el Rebaño Sagrado vuelva a reencontrarse con su afición, nada menos que en una edición más del Clásico Nacional ante América, regresando a una de sus principales fortalezas en el torneo: el Estadio AKRON.

El Guadalajara atraviesa un gran momento como local , al registrar siete partidos consecutivos sin derrota en casa desde el semestre pasado, con un balance de seis victorias y un empate, cifras que reflejan la solidez que ha construido frente a su gente. Este rendimiento ha sido clave para mantenerse en la parte alta del campeonato, ya que el apoyo de la afición rojiblanca y el buen funcionamiento colectivo han convertido al AKRON en una plaza complicada para cualquier rival.

No obstante, el desafío inmediato será trasladar ese nivel futbolístico a condición de visitante, un escenario en el que los resultados no han sido tan contundentes en el presente semestre. Antes de volver a casa, Chivas deberá afrontar dos compromisos consecutivos en terreno ajeno ante rivales que históricamente se le han complicado.

El primero de ellos será frente al Atlético de San Luis, equipo que suele hacerse fuerte en el Estadio Alfonso Lastras. En sus visitas más recientes a territorio potosino, el Rebaño Sagrado acumula dos derrotas, dos empates y una sola victoria, un balance que evidencia la dificultad de sumar puntos en esa plaza, marcada por la intensidad del rival y la presión de su afición.

Posteriormente, el Guadalajara visitará a Mazatlán en el Estadio El Encanto, una sede relativamente nueva, pero que tampoco ha resultado sencilla para los rojiblancos. En el puerto sinaloense, el historial marca tres empates, una derrota y una victoria, reflejando encuentros cerrados y de escaso margen, en los que Chivas no ha logrado imponer con claridad su estilo de juego.

Tras estos compromisos fuera de casa, el Guadalajara regresará al Estadio AKRON el sábado 14 de febrero para recibir al América en el Clásico Nacional , un duelo que será determinante en el desarrollo del torneo. Después de ese enfrentamiento, el Rebaño afrontará una seguidilla de partidos de alta exigencia ante rivales de peso como Cruz Azul y Toluca, además del Clásico Tapatío frente al Atlas, en una etapa que podría marcar el rumbo de su participación en el campeonato.

SV