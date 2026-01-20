Dónde ver en vivo la Champions League Jornada 7: horarios y canales

La Champions League continúa este martes 20 de enero de 2026 con la Jornada 7, una fecha destacada en la fase Liga del torneo, donde varios equipos buscan asegurar su clasificación o mejorar su posición en la tabla. Para los aficionados en México, la programación ofrece una amplia variedad de partidos y múltiples opciones de transmisión en televisión y plataformas de streaming.

Desde temprano este día, la actividad arranca en Europa del Este y el norte del continente, mientras que los encuentros estelares se concentran para la tarde, con varios partidos jugándose de manera simultánea. Para que no te los pierdas, te compartimos los horarios y canales para ver en vivo todos los partidos de la Champions League este martes.

Partidos de hoy martes 20 de enero de 2026 - Champions League EN VIVO

FC Kairat vs Club Brugge | 09:30 horas | FOX One

Bodø/Glimt vs Manchester City | 11:45 horas | TNT, HBO Max

Villarreal vs Ajax | 14:00 horas | HBO Max

Inter de Milán vs Arsenal | 14:00 horas | FOX One

Tottenham vs Borussia Dortmund | 14:00 horas | FOX One

Real Madrid vs AS Monaco | 14:00 horas | HBO Max, TNT

Sporting CP vs PSG | 14:00 horas | HBO Max, Space

Olympiacos vs Bayer Leverkusen | 14:00 horas | HBO Max

København vs Napoli | 14:00 horas | FOX One

Se prevé que los partidos de las 14:00 horas concentran la mayor atención de la jornada, con encuentros de alto perfil como Real Madrid vs AS Monaco e Inter de Milán vs Arsenal, ideales para quienes buscan ver futbol de primer nivel en un mismo horario.

