Dónde ver en vivo la Champions League Jornada 7: horarios y canales

La Champions League continúa este martes 20 de enero de 2026 con la Jornada 7, una fecha destacada en la fase Liga del torneo, donde varios equipos buscan asegurar su clasificación o mejorar su posición en la tabla. Para los aficionados en México, la programación ofrece una amplia variedad de partidos y múltiples opciones de transmisión en televisión y plataformas de streaming.Desde temprano este día, la actividad arranca en Europa del Este y el norte del continente, mientras que los encuentros estelares se concentran para la tarde, con varios partidos jugándose de manera simultánea. Para que no te los pierdas, te compartimos los horarios y canales para ver en vivo todos los partidos de la Champions League este martes.Se prevé que los partidos de las 14:00 horas concentran la mayor atención de la jornada, con encuentros de alto perfil como Real Madrid vs AS Monaco e Inter de Milán vs Arsenal, ideales para quienes buscan ver futbol de primer nivel en un mismo horario.