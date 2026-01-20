Martes, 20 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Futbol Internacional

Dónde ver en vivo la Champions League Jornada 7: horarios y canales

Desde temprano este día, la actividad arranca en Europa del Este y el norte del continente; conoce la programación completa

Por: Oralia López

Varios equipos buscan asegurar su clasificación o mejorar su posición en la tabla en la fase Liga de la Champions League. ESPECIAL / CANVA y Gemini

Varios equipos buscan asegurar su clasificación o mejorar su posición en la tabla en la fase Liga de la Champions League. ESPECIAL / CANVA y Gemini

La Champions League continúa este martes 20 de enero de 2026 con la Jornada 7, una fecha destacada en la fase Liga del torneo, donde varios equipos buscan asegurar su clasificación o mejorar su posición en la tabla. Para los aficionados en México, la programación ofrece una amplia variedad de partidos y múltiples opciones de transmisión en televisión y plataformas de streaming.

Desde temprano este día, la actividad arranca en Europa del Este y el norte del continente, mientras que los encuentros estelares se concentran para la tarde, con varios partidos jugándose de manera simultánea. Para que no te los pierdas, te compartimos los horarios y canales para ver en vivo todos los partidos de la Champions League este martes.

Partidos de hoy martes 20 de enero de 2026 - Champions League EN VIVO

  • FC Kairat vs Club Brugge | 09:30 horas | FOX One
  • Bodø/Glimt vs Manchester City | 11:45 horas | TNT, HBO Max
  • Villarreal vs Ajax | 14:00 horas | HBO Max
  • Inter de Milán vs Arsenal | 14:00 horas | FOX One
  • Tottenham vs Borussia Dortmund | 14:00 horas | FOX One
  • Real Madrid vs AS Monaco | 14:00 horas | HBO Max, TNT
  • Sporting CP vs PSG | 14:00 horas | HBO Max, Space
  • Olympiacos vs Bayer Leverkusen | 14:00 horas | HBO Max
  • København vs Napoli | 14:00 horas | FOX One

Se prevé que los partidos de las 14:00 horas concentran la mayor atención de la jornada, con encuentros de alto perfil como Real Madrid vs AS Monaco e Inter de Milán vs Arsenal, ideales para quienes buscan ver futbol de primer nivel en un mismo horario.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee: Futbol hoy 20 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones