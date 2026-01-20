Estos son los mexicanos que irán a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Pese a que las disciplinas deportivas de invierno no forman parte de su tradición deportiva, México está a punto de vivir un capítulo histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, pues el número de representantes nacionales aumentó para Milán-Cortina.

Esta noticia se dio a conocer a pocos días de que comience la justa en Italia, tras un largo y exigente proceso de clasificación, y se confirmó la inclusión de Lasse Gaxiola, un joven de apenas 17 años con la ilusión de dejar huella en el esquí alpino.

Te puede interesar: Marruecos anuncia acciones legales contra la FIFA y la CAF

La presencia de Gaxiola abrirá un momento único para la historia olímpica, al ser hijo de Sarah Schleper, reconocida atleta que será la abanderada nacional en la ceremonia de inauguración en San Siro.

Con la llegada del nuevo deportista, México contará con cinco representantes en la justa, conformando la delegación más numerosa desde los Juegos Olímpicos de Albertville 1992.

Los mexicanos que estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La máxima justa deportiva de invierno, que tendrá la participación de 3 mil atletas de más de 90 naciones, comenzará del 6 al 22 de febrero de 2026, contando en esa lista con los siguientes representantes mexicanos:

Donovan Carrillo | Patinaje Artístico

Sara Schleper | Esquí Alpino

Lasse Gaxiola | Esquí Alpino

Regina Martínez | Esquí de Fondo

Allan Corona | Esquí de Fondo

Lee también: Helmut Marko no olvida a Checo Pérez y cuestiona su llegada a Red Bull

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

