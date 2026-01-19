América vive su peor inicio en torneos cortos

Luego de consolidarse como uno de los equipos más dominantes de los últimos años, el América ha pasado del tricampeonato bajo el mando de André Jardine a protagonizar el peor inicio de su historia en torneos cortos, marcando un proyecto que comienza a mostrar señales de declive.

En su más reciente compromiso del Clausura 2026, las Águilas igualaron sin goles ante Pachuca , resultado que las deja con apenas dos puntos de nueve posibles y ubicadas en el lugar 15 de la tabla general, solo por encima de Querétaro, Mazatlán y Santos.

Pese a arrancar el campeonato como uno de los principales candidatos al título, el conjunto azulcrema debutó con un empate deslucido sin anotaciones frente a Xolos, en Tijuana. Para la segunda jornada, cuando se esperaba una reacción, América cayó 2-0 ante Atlético de San Luis, resultado que encendió las primeras alarmas.

En su último juego, el empate ante Pachuca confirmó el mal momento del equipo , que cerró su actividad previa al parón de la Liga MX sin goles a favor y con una diferencia de -2 tras tres jornadas disputadas.

Este arranque supera incluso al del Torneo Invierno 2001, que hasta ahora se mantenía como el peor inicio del club en torneos cortos. En aquella ocasión, América también sumó dos puntos en sus primeros tres encuentros, tras empatar sin goles ante Pachuca y perder 2-0 frente a Tigres. Sin embargo, en ese certamen logró marcar en la tercera jornada, al empatar ante Irapuato con anotación de Jesús Mendoza.

Ahora, el cuadro azulcrema deberá reencontrar el rumbo tras la reanudación del campeonato, con la obligación de meterse en la fase final. La experiencia de 2001 sirve como antecedente, cuando un mal inicio dejó a las Águilas fuera de la Liguilla al finalizar en el noveno puesto, con 24 unidades.

El siguiente compromiso será ante Necaxa, el próximo 31 de enero, en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde América buscará romper la sequía goleadora y conseguir su primera victoria del Clausura 2026.

¿Cuáles han sido las claves del mal momento del América?

El principal factor ha sido la falta de gol, reflejada en tres partidos consecutivos sin anotar y una evidente carencia de contundencia en el último tercio del campo. Esto ha impactado en el aspecto anímico, generando ansiedad, pérdida de confianza y malas decisiones en momentos determinantes. Además, los ajustes tácticos de André Jardine aún no terminan por consolidarse , lo que ha impedido dotar al equipo de continuidad y solidez.

A esto se suman errores puntuales e indisciplina, como la expulsión de Ramón Juárez ante Atlético de San Luis, que condicionó un partido clave y evidenció la fragilidad del equipo cuando se encuentra en inferioridad numérica.

En el plano colectivo, el funcionamiento ofensivo ha sido deficiente: el ataque luce predecible, con poca movilidad, escasa profundidad por las bandas y una notoria desconexión entre el mediocampo y los delanteros.

Finalmente, los rivales han sabido plantear partidos cerrados, neutralizar las principales virtudes del América y capitalizar sus errores, obligándolo a disputar encuentros incómodos que, hasta ahora, no ha sabido resolver.

SV