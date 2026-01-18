Mazatlán vs Monterrey (1-5)

Rayados de Monterrey impuso su jerarquía al golear 5-1 a Mazatlán en el inicio de la Jornada 3 del Clausura 2026 , resultado que colocó de forma provisional a los regios en la cima de la tabla y hundió a los Cañoneros en el último lugar tras su tercera derrota consecutiva. Jesús “Tecatito” Corona, Jorge Rodríguez, Anthony Martial —quien marcó tras fallar un penal—, Germán Berterame e Iker Fimbres sellaron el triunfo del equipo dirigido por Doménec Torrent, mientras que Jordan Sierra anotó el tanto del descuento en los minutos finales, insuficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

Necaxa vs Atlas (0-1)

Atlas superó la adversidad y se llevó un valioso triunfo pese a jugar con diez hombres desde el minuto 37, gracias al gol de su canterano Alfonso “Ponchito” González antes del descanso , en un partido que había dominado en el arranque con múltiples llegadas contenidas por el arquero Unsain. Tras la expulsión de Paulo Ramírez y la posterior tarjeta roja a Julián Carranza que equilibró las acciones, Necaxa intentó reaccionar en la segunda mitad con cambios ofensivos, pero sus esfuerzos se diluyeron. Con el resultado, los rojinegros sumaron su segunda victoria del torneo para mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que los Rayos sufrieron su segundo tropiezo de la temporada.

Chivas vs Querétaro (2-1)

Chivas confirmó su buen momento al vencer 2-1 al Querétaro en el estadio Akron y mantener paso perfecto en el Clausura 2026 , con tres triunfos en igual número de partidos bajo la dirección de Gabriel Milito. Armando González y Roberto Alvarado marcaron los goles rojiblancos, mientras que Mateo Coronel descontó para los Gallos Blancos tras un error del arquero Raúl Rangel, rompiendo el invicto del Rebaño. Aunque Guadalajara volvió a mostrar solidez y ambición, el cierre del partido dejó una advertencia sobre la baja de intensidad en las segundas mitades, antes de visitar al Atlético de San Luis en la próxima jornada.

Tigres vs Toluca (0-0)

Treinta y cuatro días después de la final que consagró bicampeón a Toluca, Tigres y Diablos Rojos volvieron a verse las caras en la Jornada 3 del Clausura 2026, aunque el duelo quedó lejos de las expectativas al terminar en un empate sin goles en el estadio Universitario . El partido fue trabado, con escasas llegadas y constantes interrupciones, incluso tras la expulsión de José Purata al minuto 77, ventaja que Toluca no supo capitalizar. Un gol de Juan Brunetta en el cierre fue anulado por falta previa, resultado que mantuvo el invicto escarlata, extendió su racha sin ganar en el Volcán y dejó a Chivas como líder en solitario del torneo.

Xolos vs Atlético San Luis (1-1)

Xolos de Tijuana dejó escapar la victoria en casa al empatar ante Atlético de San Luis, que rescató un punto en los minutos finales gracias a un gol de Fidel Barajas en el Estadio Caliente . El equipo de Sebastián “Loco” Abreu dominó gran parte del encuentro y se adelantó con anotación de Adonis Preciado, pero no supo liquidar el partido y volvió a ceder puntos como local, situación que contrasta con su único triunfo, conseguido como visitante. Con el empate, Tijuana se mantiene invicto en el Clausura 2026 con cinco unidades, mientras que los potosinos aprovecharon el cierre para sumar antes del parón por los partidos amistosos de la Selección Mexicana.

Cruz Azul vs Puebla (1-0)

Cruz Azul sufrió más de lo esperado, pero logró imponerse al Puebla con un gol agónico de Ignacio Paradela para sumar su segundo triunfo del Clausura 2026 , pese a jugar con un hombre de más desde el minuto 11 tras la expulsión de Fernando Monárrez. La Máquina dominó el encuentro y generó múltiples opciones, todas contenidas por el arquero Ricardo Rodríguez, hasta que Paradela aprovechó un rebote en el área al minuto 77 para romper el empate. En el cierre, un penal señalado a favor de La Franja fue anulado tras revisión en el VAR, sellando una victoria trabajada para el equipo de Nicolás Larcamón en el Estadio Cuauhtémoc.

Pumas vs León (1-1)

Pumas rescató un empate 1-1 ante León en el Estadio Olímpico Universitario para mantenerse invicto en el Clausura 2026, aunque volvió a dejar sensaciones encontradas en su funcionamiento . La Fiera fue superior en amplios lapsos y se adelantó con un cabezazo de Díber Cambindo, pero se topó con una actuación determinante de Keylor Navas, figura del encuentro. En el complemento, los ajustes de Efraín Juárez rindieron frutos y Juninho igualó el marcador de cabeza al minuto 75, resultado que dejó a los universitarios con cinco puntos y a los esmeraldas con cuatro unidades.

Santos vs Juárez (2-2)

El partido entre Santos Laguna y Juárez terminó 2-2 en el TSM Corona, en un encuentro lleno de emociones . Santos abrió el marcador al minuto 26 con un gol de Ezequiel Bullaude, pero Juárez respondió tras los cambios de Pedro Caixinha y Rodolfo Pizarro empató al 55’. Santos recuperó la ventaja gracias a un rebote convertido por Fran Villalba tras un penal fallado, aunque José Luis Rodríguez igualó para los Bravos con un golazo de tiro libre al 70’. A pesar de las oportunidades de ambos, el empate dejó a Santos con su primer punto del torneo y un sabor agridulce para los dos equipos.

Pachuca vs América (0-0)

El partido entre Pachuca y América terminó 0-0 en el Estadio Hidalgo, en la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX . El encuentro fue discreto, sin oportunidades claras para ninguno de los equipos; América buscaba recuperarse tras su derrota 2-0 ante Atlético de San Luis, mientras que Pachuca llegaba motivado por su triunfo 2-1 sobre León. La segunda mitad se tornó ríspida, con fuerte contacto físico, tres tarjetas amarillas y múltiples cambios, pero sin que se generaran jugadas de peligro. Con este empate, América suma solo dos puntos en tres jornadas, mientras que Pachuca alcanza cuatro unidades.

Así queda la tabla general tras la Jornada 3

Posición Equipo Puntos 1 Chivas 9 2 Toluca 7 3 Monterrey 6 4 Cruz Azul 6 5 Atlas 6 6 Pumas 5 7 Xolos 5 8 Atlético San Luis 4 9 Juárez 4 10 León 4 11 Tigres 4 12 Pachuca 4 13 Necaxa 3 14 Puebla 3 15 América 2 16 Querétaro 1 17 Santos 1 18 Mazatlán 0

