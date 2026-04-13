¿Qué necesita Chivas para asegurar su lugar en la Concachampions 2027?

Chivas está a un triunfo de asegurar su boleto a la Concachampions 2027, lo que marcaría su regreso a este torneo internacional.

Actualmente, Chivas es líder del Clausura 2026 de la Liga MX y se encuentra a un solo punto de lograr este objetivo . Si consiguen una victoria en los tres partidos que les restan, o si América pierde puntos, su clasificación será oficial.

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El equipo, bajo el mando de Gabriel Milito, ha generado grandes expectativas entre sus aficionados de cara a la próxima liguilla, donde ya son el único clasificado matemáticamente .

Chivas ya ha conquistado la Concachampions en dos ocasiones (1962 y 2018) , y este regreso les daría la oportunidad de buscar un lugar en el Mundial de Clubes.

La Liga MX otorga seis boletos para cada edición de la Concachampions. Chivas se adueñaría de uno de estos seis lugares. Para la edición de 2027, los boletos se dividen de la siguiente manera:

Campeón Apertura 2025: Toluca Finalista Apertura 2025: Tigres 1° en la tabla general anual de Liga MX: Cruz Azul 2º en la tabla general anual de Liga MX: Chivas Campeón Clausura 2026: por definir Finalista Clausura 2026: por definir

Los lugares de la tabla anual se determinan por la posición de los equipos que no lograron su sitio al ser campeones o finalistas de los últimos dos torneos.

Si un equipo ya clasificado por ser campeón o finalista también ocupa uno de estos puestos anuales, el beneficio se recorre .

Tabla Anual de la Liga MX

POS CLUB JJ JG JP JE GF GC DIF PTS 1 TOLUCA 31 18 3 10 63 27 36 64 2 CRUZ AZUL 31 18 4 9 57 35 22 63 3 GUADALAJARA 31 19 9 3 57 39 18 60 4 TIGRES 31 16 7 8 57 32 25 56 5 AMÉRICA 31 15 8 8 48 31 17 53 6 PACHUCA 31 14 9 8 42 34 8 50 7 PUMAS 31 12 7 12 50 40 10 48

Partidos restantes de Chivas en el Clausura 2026

* Vs Puebla / sábado 18 de abril - 19:07 horas.

* Necaxa Vs Chivas / miércoles 22 de abril - 21:00 horas.

* Chivas Vs Xolos / sábado 25 de abril - 19:07 horas.

Además de estos seis cupos, los equipos de la Liga MX que no consigan su lugar en la Concachampions tendrán una última oportunidad de clasificar a través de la Leagues Cup, siempre y cuando finalicen entre los tres primeros .

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